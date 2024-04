BCL: Las estrellas de la competición ven al Unicaja campeón

Hay una idea preconcebida en el universo BCL: el Unicaja es máximo favorito para ganar el título en Belgrado, Final Four que arranca este viernes. Llamativa la encuesta realizada a diferentes estrellas de la competición, algunas ya conocen el potencial del equipo malagueño, como Anthony Cowan, diablo del Promitheas Patras, que da al Unicaja ganador con Kendrick Perry, el más repetido en los cuestionados. De los ocho astros de la BCL, todos visionan el sexto título del Unicaja. Pesará el ser líder de la ACB, algo que da prestigio en una liga tan respetada y valorada a nivel continental como la ACB, de forma oficiosa la más competitiva del continente. Mindaugas Kuzminskas, ahora en el AEK de Atenas, aspirante serio cuando arrancó la temporada, comparte la apuesta de Cowan, también con Perry de MVP. Otro jugador con potencial MVP es Tyson Carter, que ya lo fue en Badalona, así lo atisba Jayvon Graves, referencia del Ludwigsburg, presa del UCAM Murcia en cuartos de final, y Caleb Homesley, del Tofas, que comparte similitudes baloncestísticas con el talento de Misisipi.

Sorprende que solo un jugador vea a Dylan Osetkowski de MVP, el jugador con más peso dentro de un reparto equitativo de galones, pero el de San Diego parece de etiqueta superior. Vojtech Hruban, máximo anotador histórico de la BCL, ahora en Cholet, apuesta por Osetkowski. Harald Frey, del Telekom Bonn; CJ Harris, referencia del Hapoel Holon, o Errick McCollum ven a Kendrick Perry, que hablaba este jueves tras el entrenamiento del Unicaja, siempre pensamientos interesantes e intensos del carismático base de Florida.

Call them 𝐔𝐧𝐚𝐧𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐠𝐚 from now on 🫢 #BasketballCL | #BecomeLegendary | #RoadtoBelgrade pic.twitter.com/C3cOwDzjNv