Kendrick Perry, la filosofía del termómetro del Unicaja

Kendrick Perry tiene una tremenda ascendencia en el vestuario del Unicaja. Dentro y fuera de la pista. Es frecuente que sea el termómetro del equipo, si él fluye todo cuadra. Sin él también puede funcionar el equipo, pero hay más garantías cuando él está a gran nivel. Con su carisma desbordante, es un jugador al que gusta escuchar antes de una gran cita. Tuvo el triple ante el Bonn que hubiera cambiado el curso de la última Final Four. No entró, pero esa hambre de ganar persiste 11 meses y medio después en Belgrado, ciudad en la que vivió durante unos meses en su proceso de búsqueda y de ascenso en la jerarquía del baloncesto europeo. Se siente cómodo y transmite calma y paz interior.

"Mirando hacia atrás en el viaje de esta temporada, todo el trabajo que hicimos, todo el sacrificio para llegar aquí, muestra mucho carácter de nuestro equipo al mirar hacia atrás y darnos cuenta de que tuvimos una oportunidad de oro el año pasado. En cierto modo lo dejamos escapar, pero nos mantuvimos resistentes, nos mantuvimos dedicados, nos mantuvimos pacientes y ahora estamos de regreso con otra oportunidad de traer un trofeo a Málaga. Entonces, cuando reflexiono sobre el viaje de esta temporada, ha sido excelente. Aún no está terminado, pero estamos aquí y estamos emocionados por la oportunidad", refiere el explosivo base de Florida, que piensa que en estos momentos de la temporada el factor psicológico pesa mucho: "Creo que es más mental que físico. Quiero decir, cuando piensas en una temporada de 8, 9, 10 meses, no sé si alguien está perfecto físicamente en este momento y no solo nosotros, ya que estoy seguro de que los otros equipos también se sienten así, pero es más mental. La mente comienza y luego el cuerpo sigue. Entonces creo que mentalmente estamos en un muy buen lugar en este momento, así que tenemos que tomarlo día a día, partido a partido, como lo hemos estado haciendo durante toda la temporada, pero creo que estamos listos para el reto".

Acerca de la pista novedosa, que lleva el espectáculo a otro estrato, Perry opina que "es asombroso. Una vez que el juego comience de verdad y tengan los gráficos y todo, estoy seguro de que será un pequeño ajuste, pero debes darle crédito a la BCL y su innovación, lo que continúan haciendo, en términos de elevar el juego y su liga hacia adelante. Yo creo que es genial. No creo que haya problemas de agarre. Por supuesto eso fue una preocupación para algunos de los jugadores, la tracción de la cancha y que se puedan hacer ciertos cortes. Pero después de la práctica, personalmente me siento bien, así que espero que siga así durante todo el torneo", apunta el base del Unicaja.

Es cuestionado por periodistas internacionales Perry por esa capacidad del Unicaja para haber mantenido el bloque y cómo influye en el gran rendimiento general. "Creo que es realmente importante. Obviamente, la química es una gran cosa en este juego de baloncesto, por lo que el hecho de que pudimos mantener unido a la mayor parte de nuestro grupo principal, creo que dice mucho sobre la gerencia, dice mucho sobre el cuerpo técnico y obviamente dice mucho sobre nosotros, la capacidad de los jugadores de aceptar el sistema y la ambición que hay en el Unicaja y simplemente lo estamos tomando día a día. Entendemos que, aunque volvimos a contratar a todos, esta fue una temporada totalmente diferente a la del año pasado. Otros equipos han mejorado, así que debemos asegurarnos de que nosotros también mejoremos", racionaliza Perry.

Eso sí, queda el respeto máximo para un UCAM Murcia al que se ganó en los últimos cuatro enfrentamientos. "Cuando los miras, creo que hicieron un gran trabajo al formar su equipo. Creo que las piezas encajan muy bien dentro de su organización y de lo que el entrenador planea para ellas, y me recuerdan mucho a cómo éramos el año pasado. Son simplemente un grupo de personas que han aceptado el sistema que Murcia está predicando este año, y creo que sus resultados lo han demostrado hasta ahora", sentencia antes de marcharse de la pista central del Belgrado Arena.