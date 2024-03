Alberto Díaz: "Lo importante es hacer un proyecto serio, a largo plazo"

Alberto Díaz, capitán del Unicaja, hizo repaso de la actualidad en los micrófonos de Radio Marca Málaga. El base malagueño está en uno de los mejores momentos de su carrera, impactando en los lados de la pista en cada partido, siendo determinante. Vienen meses decisivos para la temporada, con la posibilidad abierta, con gran fundamento, de pelear por los dos títulos que quedan en liza, BCL y ACB. Eso sí, Alberto siempre tiene los pies en el suelo.

"Estoy muy bien, contento, ganando, que nos da esa tranquilidad. Físicamente estoy al 100%, en plena forma. El equipo está demostrando una solidez muy alta, compitiendo cada partido, sacando partidos muy complicados, así que creo que el equipo está en un buen momento de forma. Tras la Copa creo que desde el primer partido ya demostramos que lo hemos superado, que estamos en una línea de mejora también y creo que eso es más para el aficionado que para nosotros. Nosotros, desde que pasó, sabemos pasar páginas, mirar hacia adelante y ya estamos completamente pensando en los siguientes retos", decía Alberto, que era cuestionado por la dificultad de ganar un título en casa: "Cualquier título es complicado. No solo eso. Llevamos muchos años sin conseguir un título. Lo conseguimos el año pasado y no siempre se puede ganar. Así que, bueno, es cierto que hay como una pequeña maldición, pero se romperá. En cada época tienes a un rival diferente. En esta época tenemos a Lenovo Tenerife y creo que no será la única rivalidad que tendremos en un periodo corto".

Acerca de su renovación el pasado verano, Díaz afirmó que fue "muy tranquila, no hubo ningún tipo de nerviosismo, fluyó y cuando llegó el momento de que nos pusimos de acuerdo, porque era evidente que no íbamos a poner de acuerdo, sucedió, no hay ningún tipo de rumor o ningún tipo de prisa, o hubo, mejor dicho. No, no hubo nada de fuera, son esos son bulos que salen. Nosotros estábamos tranquilos, lo teníamos claro y llegamos a un acuerdo". Transita el capitán el camino por el que circularon Berni Rodríguez y Carlos Cabezas: "Son ídolos, son estandartes que tenemos aquí, que tenemos la suerte de tener cerca como jugadores y como personas y, bueno, es cierto que tenerlos a ellos es un reflejo a lo que uno uno quiere aspirar, uno quiere mejorar y tenerlos al lado siempre es positivo".

Acerca del duelo ante el Real Madrid que tanta polémica dejó, Alberto comentaba que "es un partido muy complicado, muy competido, que se decide por detalles, pero creo que el equipo compitió, jugó bien y ese es el camino. Por supuesto, todos estábamos muy enfadados. Es algo evidente, pero ya está, queda ahí. Creo que ya se han tomado las medidas que se hayan debido de tomar. Ya está hablado, ya está en frío y no podemos pensar en un partido que hace dos semanas que pasó. Sólo pensamos en Girona. Creo que la mentalidad de este equipo es de competir cada partido y ese es nuestro siguiente objetivo y no miramos más allá. Es algo que este equipo lucha, pelea, con los equipos grandes. No es nada especial. Vamos a ganar cada partidos, estamos en una posición mejor, estamos luchando para ser primeros, como jugador ambicioso siempre quiero estar ahí y este año lo estamos consiguiendo".

No obstante, la posibilidad de ganar en un mes vista un título con la BCL está ahí. El Unicaja fue el único equipo invicto en el Round of 16. "Quien entiende de esto y quien ve mucho baloncesto sabe que eso no quiere decir nada, que esto va por rachas, por momentos, por dinámicas positivas y negativas y puede cambiar en cualquier momento. Hemos hecho una buena segunda ronda, que era lo importante, y ahora empezamos de cero, así que eso no lo tenemos en cuenta para nada. Sabemos que cada competición es un mundo, que las previsiones que se hacen son más de fuera, extradeportivas, de prensa y de aficionados, que nuestras. Nosotros sabemos que cualquier equipo te puede ganar, como se ha demostrado en cada competición y no pensamos en eso. Al final están los equipos que se lo merecen, los equipos que están en mejor forma y eso es lo que cuenta", apuntaba Alberto, que hablaba sobre la sede de la Final Four de la BCL en Belgrado: "Nos da igual el sitio, hay que clasificarse, hay que ganar y el sitio es lo de menos. Es cierto que el año pasado perder en casa dolió, que es algo que un equipo como este, ambicioso, tiene sed de revancha, de conseguir el título. Este y cualquier título, pero sí es cierto que tenemos ganas de quitarnos ese sabor de boca del año pasado y estamos con ganas. No creo que haya que evitar o preferir ningún rival, creo que todos son muy complicados, todos te pueden ganar y ha sido el sorteo, que venga lo que venga, tenemos que dar el máximo y ya está".

Se ve a Alberto en un momento de madurez total. ¿El mejor de su carrera? "Sí, puede ser que sí, que me encuentre en el mejor momento, tanto de juego como mentalmente. También es cierto que las victorias ayudan mucho y que el equipo vaya bien también suma a esa mejoría personal y deportiva. Así que sí, puede ser que ahora me encuentre en mi mejor momento. ¿Los premios? Eso es algo que, si viene, pues bienvenido sea, pero un jugador, o al menos un jugador que juegue en un equipo para ganar, no piensa en esos trofeos individuales. Creo que hay que seguir y eso es algo en lo que no pienso, prácticamente", respondía.

Sí palpa Alberto "esa expectación, creo que es positiva porque el equipo está bien, pero eso son cosas externas. Nosotros tenemos claro que esto es un proyecto, un proyecto a medio o largo plazo. Ahora todo son cantos de sirena de que gustaría, pero hay que pensar que hace dos o tres años no estábamos en un buen momento y creo que lo importante es hacer un proyecto serio, a largo plazo, de mantenernos a este nivel. El resto ya se verá, pero creo que estamos en el sitio y en el momento adecuado para hacer lo que estamos haciendo y creo que es lo beneficioso para el club. Es cierto que cuando haces una buena temporada estás más en el foco de todo en general y eso es algo positivo tanto para el club como para el jugador. Creo que el club ha hecho un gran esfuerzo, ha seguido apostando por el núcleo, creo que lo ha hecho maravillosamente bien en verano y ojalá podamos mantener el bloque lo máximo posible", reconocía, al tiempo que explicaba cómo vivió la salida de su buen amigo Darío Brizuela: "Son cosas del deporte, hay que entenderlo. Es cierto que nuestra relación es muy cercana y nos queremos mucho, pero bueno, entiendo la decisión que ha tomado, le deseo lo mejor y hay que pasar páginas y seguir hacia adelante".

"No lo sé, todo puede pasar en este deporte, cada verano es un mundo. Ojalá. Es muy complicado y difícil, todavía queda unos preolímpicos y, si eso, Juegos. Sería un sueño, pero estaría complicado", apuntaba Alberto sobre la posibilidad de ir a París'24. Y, por último, palabras de consuelo para Jaime Fernández: "Hemos hablado, es un momento duro, hay que apoyarlo, que sienta todo el apoyo del baloncesto. Volverá más fuerte que nunca, le mandamos un abrazo muy fuerte".