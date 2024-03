Gravísima lesión de Jaime Fernández

Las malísimas noticias que se barruntaban desde el mismo momento en que quedó tendido en el Santiago Martín con gestos y gritos de dolor se han confirmado este lunes. "Las pruebas médicas a las que ha sido sometido Jaime Fernández han confirmado que el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente una vez le baje la inflamación", era el escueto comunicado del Lenovo Tenerife para referirse al estropicio en su articulación del madrileño, de 30 años.

El ex jugador del Unicaja vio cómo su rodilla derecha le bailaba cuando acometía una penetración ante el base del Gran Canaria Andrew Albicy. No hubo golpe con el francés, la articulación se le movió de manera sobrecogedora. Las lágrimas del madrileño, que estuvo cuatro temporadas en Málaga y que, pese a que después no se le ha recibido con cariño cuando ha regresado al Carpena, conserva buenas relaciones con componentes del club y conserva amistades en la ciudad, hacían presagiar lo peor, como el propio entrenador, Txus Vidorreta, advertía dedicándole el triunfo en el apasionante y polémico derbi canario. Y el comunicado del club lagunero lo confirma.

Se avecina ahora una larga convalecencia del jugador madrileño, que ya tuvo que afrontar una seria con la operación de sus tendones de Aquiles cuando jugaba en Málaga, que le traían por la calle de la amargura con dolores continuos. El protocolo actual de roturas de ligamento en la rodilla aconseja extender la recuperación hasta el año, como en el Unicaja se ha podido comprobar con Augusto Lima. En este caso es un jugador más liviano y bajo, lo que puede favorecer a su recuperación. Pero si juega la próxima temporada será una gran noticia.