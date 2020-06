Alberto Díaz: "Sería mágico levantar la ACB aquí"

Alberto Díaz levantó hace tres años el trofeo de MVP de la final de la Eurocup en el mismo lugar en el que se desarrollará la fase final de la Liga Endesa. Excepcional, como la ha bautizado mediáticamente la ACB. Es una situación nueva que no se sabe qué generará. Pero hay intención de hacer algo sonado en el Unicaja pese a la dificultad que entraña el grupo en el que ha caído.

"Creo que llegamos muy bien, con muchas ganas e ilusión, al ser una fase final tan igualada en todos los aspectos, físicos, técnicos y tácticos, llegamos con muchas ganas", explicaba Alberto Díaz en conferencia de prensa virtual desde Valencia sobre las primeras sensaciones al entrar en la burbuja: "Ha sido muy positiva la experiencia, las medidas de seguridad muy grandes, a veces nos tienen que recordar las pautas cuando nos despistamos, son estrictas. Estamos bien, no da tiempo a aburrirse, entre entrenamientos, zonas de ocio que tenemos aquí. Ha sido muy novedoso, no nos ha dado tiempo a aburrirnos".

"Supone más ilusión y más ganas competir ahora después de que se cancelara la Eurocup, teníamos mucha ilusión y ganas, estábamos bien posicionados. Pero esta fase final, con ese plus, nos da más energía para competir", decía Alberto Díaz, intrigado por cómo se reaccionará a unas circunstancias extraordinarias: "Es algo excepcional, es una fase muy rara para nosotros. Sin público, con una mini pretemporada, intentamos plantear una fase final como una liga regular normal. Sabemos nuestros puntos fuertes y débiles. Tenemos que maximizar nuestras armas. Llevamos tres meses sin competir y el primer rival, el Tenerife, es un gran rival que prepara muy buenos partidos. Creo que en una situación así la preparación del partido y el scouting del rival no es tan importante como puede ser en la fase regular, cuando se conoce mejor cómo está cada equipo. Ahora es todo distinto, todos partimos de cero. No podemos guiarnos por clasificaciones, no hay factor cancha, es una Copa del Rey a lo grande. Todos tenemos nuestras posibilidades".

"Todos nos hemos enterado ahora mismo y aunque tengo una muy buena relación con él no me había dicho nada. Ahora tiene que invitar y pagar el doble ahora por desinformación", bromeaba Alberto Díaz sobre la reciente renovación de Carlos Suárez, al tiempo que decía no pensar en la suya, aún pendiente: No hay nada, yo estoy centrado en la fase final, ya se verá. Lo importante es que tenemos capitán para rato".

"Es un grupo muy difícil, todos partimos de cero y por igual. Puedes ganar cualquier y perder cualquiera. Son grandísimos equipos, El Bilbao es especial para mí por los tres meses que estuve allí. Cada partido será fundamental para intentar pasar de fase", analizaba el base malagueño la situación en el grupo y acababa rememorando el título de Eurocup en 2017 en La Fonteta: "Es verdad que tenemos un muy buen recuerdo de este pabellón y de esta ciudad. Es nuestra idea. Podemos competir para levantar otro título, sería especial. El equipo está unido y conjuntado. Levantar una ACB aquí sería algo mágico para todos".