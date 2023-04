Alberto Díaz, aún con muletas

Alberto Díaz viajó con el Unicaja a Granada, como emblema y capitán del campeón de Copa, el peso espiritual que conlleva, también porque el malagueño no se quiere ausentar de la rutina del resto de sus compañeros, cada mínimo detalle cuenta para avivar esa química idílica que transmite el vestuario, especial desde el primer día, y que debe mantenerse en unas semanas donde se resuelve lo importante. Apareció con muletas, sin apenas capacidad para apoyar su maltrecha pierna izquierda, a la espera de cómo vaya evolucionando el tobillo. No impidió que firmara autógrafos y se hiciera fotos con decenas de aficionados nazaríes, recibido con un estatus de estrella, etiqueta eterna tras el Eurobasket, y porque siempre transmite naturalidad y cercanía, pese a que su vida haya sufrido un ligero giro en los últimos meses.

El Unicaja no desliza cuándo puede regresar Alberto, más bien una cuestión de día a día, pero con esa imagen, se antoja lejana que vuelva en un espacio corto de tiempo. Algo más de tiempo con muletas para luego ir fortaleciendo el tobillo, confirmar que la recuperación va por buen camino, y ya luego adentrarse en la dinámica junto al resto de sus compañeros; proceso que se quiere mimar. Viajará también a Murcia para, ojalá, poder presenciar el billete del conjunto malagueño para la Final Four, un día de esos grandes, como rutina el mantener a una piña uniforme. Y en un ambiente tan hostil como el que espera en la capital pimentonera, va a venir bien el contar con un jugador de tanta jerarquía.

Por su parte, el conjunto malagueño no echó en falta al canterano en la ciudad vecina, exhibición memorable de baloncesto, ya van muchas esta temporada, rozando el récord de victoria más abultada como visitante, para reafirmar que el Unicaja está recuperando la onda de algún tiempo atrás. Una buena inyección de autoestima para ese partido de BCL, esperanzadora la imagen mirando al horizonte. Son varias citas seguidas donde se está dando el nivel, en el momento que toca. Ante Covirán Granada se pudo reservar fuerzas, esa gestión de cargas obsesiva en abril, que además se comprime levemente al ser la rotación algo más corta. Debería ser por poco tiempo porque un esguince de grado dos no debería irse a más de dos-tres semanas, atendiendo a otros precedentes, pero toca esperar. El primer partido sin Alberto no se pudo solventar mejor, en Murcia será otra historia. En momentos de sacar los dientes y dar consistencia al equipo, no hay nadie en su especie en el baloncesto europeo, insuperable en esos menesteres.