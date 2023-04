Ibon Navarro: "Estamos recuperando el tono"

Ibon Navarro valoró el triunfo del Unicaja en Granada, más plácido de lo que se podía prever. Tarde perfecta para no fatigar a la plantilla. "Contento por el partido que hemos hecho. De seriedad, solidez, mantener la intensidad durante cuarenta minutos, a pesar de algunos problemas en los últimos minutos, especialmente en el rebote ofensivo, uno de los fuertes del Granada. Creo que hemos conseguido equilibrar los minutos, repartir las cargas, encontrar muchos jugadores que han ido entrando en el partido, rotaciones cortas de 4 o 5 minutos que han entrado bien. Contentos por la victoria, por la gente que ha venido desde Málaga a ver el partido, ya mentalizados para el partido del miércoles en Murcia".

Podía ser tentador el pensar en BCL a partir del descanso, pero el equipo mantuvo el nivel. "No sería la primera vez que un partido que va ganando de veinte, acaba perdiendo; con lo cual hemos tratado de mantener las cosas que estábamos haciendo bien y mejorar algunas que nos estaban dando algunos problemas, algunas defensas que no estábamos manejando bien, lo hicimos en el tercer cuarto. No se tratar del rival ni del marcador, sino mantener una entidad. Procuramos mantener la intensidad todo el partido independientemente quién esté en la pista. Es lo que hemos hecho, hasta mejorar los tiros libres. Pudimos ganar una rotación con Mario, que nos ha ayudado a quitar carga a Kendrick, controlar los minutos de Djedo, no es una cuestión de jugadores, es que lo hacemos siempre así".

Un Covirán Granada al que se tenía estudiado, lejos de la versión de otros días. "Los partidos con Gran Canaria y Murcia los hemos visto. Les ha pesado mucho el acierto en el arranque del partido, esto ha sido importante. Solo le hemos concedido unos pocos tiros sencillos en la primera mitad, el resto han sido bien defendidos. El dar profundidad de banquillo, mantener ese listón, todo el mundo ha podido aportar muy rápido; nos ha permitido seguir dando acelerones y no han sido capaces de subir ese acierto. Ya lo veíamos en las últimas semanas, parece que estamos recuperando el tono, a pesar de la baja de Alberto; ya estamos consiguiendo repartir minutos, administrar las cargas, que todo el mundo sepa que se tiene que dar el 100%. Esta fue la clave de la primera vuelta, estamos empezando a recuperar eso. A ver si lo afianzamos y podemos tener un buen sprint final de temporada", finalizaba Navarro.