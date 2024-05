Ibon Navarro y el reto ante el UCAM Murcia: "Tienen mucha alma, corazón y hambre"

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Martín Carpena en la víspera del primer partido de semifinales de la Liga Endesa, donde aguarda el UCAM Murcia. Un equipo para el que el entrenador vitoriano sólo tiene palabras de respeto. Conoce bien la casa tras dos temporadas allí y pone mucho en valor lo que han conseguido Sito Alonso y sus jugadores. "No hemos visto a ninguno de los dos equipos contra los que hemos jugado durante la temporada. Perder a dos jugadores de Birgander y Todorovic es un gran contratiempo, el hecho de que los dos hayan ganado fuera de casa es llamativo, pero el UCAM jugó de manera brillante mentalmente el tercer partido, haberse repuesto de esas bajas, encontrar a jugadores que les ayudasen tanto... No me ha sorprendido tanto como llamado la atención cómo ha reaccionado el UCAM Murcia, con jugadores con problemas físicos. Aparecen Morin, Flores... han demostrado ser un equipo con mucho corazón y hambre. No me sorprende pero sí llama la atención", decía Ibon sobre cómo el equipo murciano sacó su partido ante el UCAM.

"Parafreseando a Sito, cuanto más ganas a un equipo más posibilidades de perder tienes", señalaba Ibon Navarro sobre cómo puede afectar el hecho de haber jugado ya cuatro partidos con anterioridad y haber ganado siempre: "Vas encontrando debilidades, encuentras fórmulas para superarles y aparte está el partido mental que tenemos que competir ahora. El partido de Supercopa no valió, estábamos a principio de temporada. El primer partido de Liga ellos lo jugaron viajando desde muy lejos, llegamos antes nosotros a Murcia, en el partido de aquí reservamos algún jugador y ellos también. Partidos de verdad con ellos estuvo el de la BCL y ya sabemos lo que pasó. Es el que tenemos que esperar en una semifinal de Liga. Tienen alma y baloncesto. Han aparecido jugadores para relevar a otros que no están tan bien. La serie de Radebaugh es tremenda ante el Valencia, por los que no están top llegan otros. Sin la presión de tener que ganar son extremadamente peligrosos. Sí, llevamos cuatro victorias, pero hay que contextualizar. Nos dominaron durante 25 minutos en Belgrado. No que nos iban ganado, sino que nos dominaron". "Eso es que somos muy feos", bromeaba Ibon cuando se le preguntaba por la frase de Sito en la que decía que venía el ogro: "Hemos jugado cuatro partidos y les hemos ganado cuatro pero insisto, cuanto más le ganas a un equipo más cerca estás de perder. Contextualizamos mucho los partidos, los de Liga sabemos cómo llegamos, la Supercopa está tan lejos, jugábamos con Dylan y Diop de cinco. Nuestra referencia debe ser Belgrado, donde nos dominaron. Son jugadores distintos ahora, pero nos dominaron en la energía. Y si algo les aportan los jugadores que tienen nuevos es energía, es la versión que tenemos que esperar. El tema de la presión y favoritismo es un privilegio, que se hable del Unicaja como favorito debe ser eso, un elogio y no una carga de presión. Ya no".

Acerca de cómo ha reestructurado el equipo el UCAM con las bajas, Ibon elogiaba que "Sito fue muy valiente y coherente en el primer partido. Conozco bastante a Moussa Diagne, cuando el equipo le necesita él responde y lo hace con mucha confianza y energía, creo que son muy diferentes a Marko y Simon, pero no son peores, aportan otras cosas distintas. Son más agresivos en pick and roll, a media distancia a nivel de tiro no pierden y dan mucha energía en el rebote, ahora el rebote es muy importante. Ellos ahora orientan el juego hacia los exteriores, donde tienen más creación y minutos y necesitan que los grandes trabajen bien. Sabemos que no son Simon ni Marco pero los ayudan mucho a jugar".

"Control de rebote defensivo, del balance, la defensa de los primeros segundos de posesión, Murcia es un equipo que debe hacer muchos ataques de 5-6 segundos, debemos corregir errores, también del juego sin balón. Son tres cosas que parecen sencillas, pero contra un equipo como UCAM es necesario si queremos tener un nivel competitivo", ahondaba Ibon sobre las claves por las que puede ir la eliminatoria, al tiempo que era cuestionado por si se valora más aún lo conseguido al ver que empieza una serie Madrid-Barcelona por el otro lado del cuadro: "Nunca sabes si jugar contra Madrid o Barcelona es más fácil que jugar contra UCAM, quiero que me entendáis. Si a los 16 equipos de la ACB les preguntan si prefieres Madrid o Barça o cualquier otro, los 16 te responden que cualquier otro, sin dudas. Acabar primero nos ha dado no jugar contra ellos, pero no pensamos que sea un alivio no jugar contra ellos y sí contra UCAM. Para nada. Lo que tenemos que hacer es pensar que estamos ante un equipo que está en la mejor temporada en la historia del club y conociendo la casa como la conozco no creo que se hayan saciado, ni mucho menos. Ese equipo con el espíritu que tiene y desinhibido es lo suficientemente peligroso. Acabar primero hace que no nos enfrentamos a Madrid y Barcelona, algo que en un principio es un alivio, pero no es ningún alivio jugar contra este UCAM Murcia"