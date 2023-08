Álvaro Mena comienza la aventura en Benicarló

Álvaro Mena llegó a Málaga en su primer año como infantil desde Granada. Desde entonces, seis temporadas en La Residencia y pasando por todos los escalones de la cantera: infantiles, cadetes y juniors. Jugó con el primer equipo en pretemporada, el año pasado, dejando una grata impresión. Fue convocado un par de veces en partido oficial, pero no llegó a debutar. Y en diciembre pasado tuvo un problema en la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano y condicionó su progresión. Apenas llegó a tiempo para jugar, bastante bien, en el Campeonato de España. Le valió para estar en la lista de España sub 18, pero cuando forzó en la preparación, la articulación dio problemas. Ello propició que no hiciera la pretemporada a las órdenes de Ibon Navarro, que le tiene en buena estima.

Mena se marcha ahora a Benicarló, a la LEB Plata. Saldrá de la que ha sido su casa en los últimos años, pero su vínculo continuará. Firmó con el club de Los Guindos hasta 2025. Se monitorizará su evolución en la próxima temporada. De fondo, la posibilidad de que la próxima temporada haya un equipo en LEB Plata del Unicaja y pueda regresar. Se ha entrenado en estas dos últimas semanas con Jesús Lázaro, técnico del junior/EBA la próxima temporada, y la rodilla ha respondido. Así que podrá empezar la pretemporada con su nuevo equipo a buen nivel. El cuadro de la Comunidad Valenciana ha jugado varias temporadas en la tercera categoría del baloncesto español y en el que puede seguir desarrollándose. A través de las redes sociales se despedía con un escueto "Gracias, Málaga". La idea es que pueda regresar y estar en órbita del primer equipo si su progresión es la esperada.