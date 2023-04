Andrés Feliz, una lección

La derrota ante la Penya en Badalona supuso un aprendizaje para el Unicaja, hizo pupa por aquel entonces, 23 de octubre, tantas cosas experimentadas en esa travesía hasta hoy, porque se necesitaba una victoria de reputación para confirmar lo bien que pintaba el proyecto, no al punto de lo que finalmente ha sido, con los malagueños precisamente coronándose pocos meses después en el Olímpic. Ese día frente al Joventut se vio un equipo que no tuvo capacidad para frenar la avalancha verdinegra en el último cuarto, con un marcador que llegó a ser de 53-58 tras unos minutos de pólvora de Tyson Carter; los malagueños a partir de ahí se descosieron al aparecer el poderío y lucidez de Andrés Feliz, una de las grandes lecciones de la temporada, y que ayudó al conjunto de Ibon Navarro a crecer. El buscar soluciones en cualquier escenario no se aprende de la noche a la mañana, conlleva su tiempo y momentos como el que se tuvo que sufrir ante el dominicano.

Muy difícil ver al Unicaja sobrepasado e impotente, sí lo consiguió el base poderoso de Santo Domingo. Es un partido que quedó marcado para las semanas posteriores, el cimentar las bases a partir de esos cinco últimos minutos horribles que se disputaron. Feliz, con seis puntos finales, en una conexión letal con Tomic, sacaron al conjunto malagueño de la pista. El caribeño, de 25 años, madera de jugar Euroliga, acabó con 18 puntos y 5 rebotes, pero es la sensación de ver a alguien dominar de esa forma, que puede darse, pero raro en un Unicaja que suele encontrar esa kryptonita cuando se enfrenta a jugadores que acaparan tanto el juego, no hubo forma con Feliz. Quedó un retrogusto amargo, que por suerte a partir de ahí se enlazó una racha de nueve victorias seguidas entre noviembre y diciembre, al igual que en la actualidad. El tener dos dinámicas tan gloriosas en una misma temporada es el enésimo logro en un curso 22/23 histórico por muchos motivos.

11.1 puntos; 3,2 rebotes y 12.4 de valoración para un jugador que ha terminado de explotar en Badalona, en su segunda temporada en la Penya. Criado en la Universidad de Illinois Fighting Illini, llegó al CB Prat, vinculado con el Joventut, en 2021. Una temporada en LEB Plata para ya obtener esa oportunidad a las órdenes de Carles Durán, ya como un jugador de gran peso en la rotación. Es una de las mayores peligros que tendrá el Unicaja este domingo, sin Alberto Díaz, le tocará a Kendrick Perry el tratar de neutralizarle. Fue imposible en la ida.