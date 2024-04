Anthony Cowan, la posible pesadilla del Unicaja que idolatra a Iverson

El nombre de Anthony Cowan, un explosivo base de 1.83 metros y menos de 80 kilos, es el que más llama la atención en el Promitheas Patras, equipo ante el que el Unicaja comienza este miércoles sus play off de la Basketball Champions League. Es su segundo año en el club griego. Previamente estuvo otro en el Aris de Salónica después de saltar a profesionales y pasar un año en la G League en Memphis. Antes había sido una estrella universitaria en Maryland, donde tiene varios registros históricos y estaba predestinado a jugar. Allí jugaron y entrenaron su padre y su tío. Estudió gran parte de la familia y se conocieron sus padres, que hicieron vida a 20 minutos de la universidad. Allí nació Anthony junior, que tiene una hermana, Alex, que también juega al baloncesto.

El salto a profesionales no fue el idílico con el que sueñan los chavales. En Maryland estuvo con Kevin Huerter, ahora compañero de Domas Sabonis en Sacramento; Bruno Fernando, jugador de Atlanta Hawks, o el ex ACB Melo Trimble, pero este año su explosión está siendo notoria. Es el máximo anotador de la Basketball Champions League, con 18.6 puntos por duelo (30 minutos de media), con porcentajes de 47% en tiros de dos, 35% en triples y 79% en libres. Además, 5.8 asistencias y 3.1 rebotes para 16.8 de valoración. Ha tenido dos partidos de 30 puntos y otros seis más de 20 o más en la temporada europea. El equipo está en sus manos y lo ha metido en el Top 8 de la BCL en un grupo duro y cuarto en la liga de Grecia al llegar a los play off. Se le va ya para algo más. Su altura no se ve ya como un obstáculo. En ciertas cosas recuerda, a un nivel lógicamente menor, a Shane Larkin. Y ya se ve cómo domina TJ Shorts a nivel europeo siendo aún más bajo.

En una entrevista en Eurohoops, Cowan explicaba que su ídolo es Allen Iverson. “Es mi deportista favorito y tengo un tatuaje suyo. Lo amaba, no sólo porque mi camino es similar al suyo, sino por sus valores en general. Su enfoque dentro y fuera de la cancha realmente cambió la liga”, sentencia Cowan, que aún sueña con jugar a la NBA. De momento, se lo intentará poner difícil al Unicaja.