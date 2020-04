Antonio Martín: "Tenemos bastantes ofertas para organizar la fase final de la ACB"

Antonio Martín, presidente de la ACB, estuvo en el programa Elegidos de Movistar para hablar de la situación de la competición después de la decisión de prolongar con un play off de 12 equipos. No tiene la certeza de que se pueda competir con seguridad, pero intentará hacer todo lo posible sin poner en riesgo la salud.

"Han sido semanas de trabajo duro, la situación es difícil. Si ya normalmente los clubes tienen intereses dispares, es una organización heterogénea, pues en una situación así aumentan. Han sido semanas muy duras, pero se han dejado a un lado los intereses propios por el bien común. Entre todos hemos intentado salvar al baloncesto. No va a ser fácil lo que resta de año ni el que viene", decía Antonio Martín.

Acerca de la posible sede del evento final, Martín decía que "funcionamos en tres ejes. El sanitario, el deportivo y el económico. Lo primero y más importante es que si no hay garantías absolutas de cumplir con lo que las autoridades nos impongan más lo que añadamos por nuestras características suspenderíamos la competición. Eso va a marcar el devenir de esa fase final. La ABP piensa igual. Si no hay seguridad absoluta para utilleros, fisios, operadores de TV... Vamos a crear un pliego, tenemos bastantes ofertas y tomaremos la que sea mejor para el bien común".

Sobre cómo se solapan Euroliga o Eurocup y la ACB en los planes de calendario, Antonio Martín opinaba que "es complicado porque la realidad es que el grado incertidumbre es grande. Si es grande para un territorio concreto, parece más difícil que se juegue a nivel europeo. Hay dos fechas límites, el 31 de mayo para decidir y el 10 de julio para acabar. Euroliga dijo que podía competir hasta el 31 de julio. No podemos estar sine die sin marcar unos fechas límites. Espero que todo pueda encajar".

Sobre el tema de los ascenso desde LEB (ya se decidió que no hubiera descensos), Martín concluyó que "estamos en conversaciones con Federación y CSD con fórmulas para que ayuden a todos. No hay buenos y malos. Debemos todos ceder para el bien común. Mi mensaje es que suspendemos la Liga regular, acabar y tomar decisiones con 23 jornadas es injusto, con cualquier sistema que no fuera el completo hay equipos que se verían perjudicados. Lo que pueda hacer la Federación con un play off no me compete. En el convenio se dicen, con condiciones muy específicas, los ascensos que puede haber. Para la temporada 2020/21 debemos estar más centrados y fuertes, va a ser un año muy duro todos".

Alfonso Reyes: "Va a ser imposible garantizar al 100% la seguridad en mucho tiempo"

También estuvo en el programa Alfonso Reyes, presidente de la ABP, afortunadamente ya recuperado tras haber peleado contra el coronavirus. "Nos preocupa la salud de los jugadores. Va a ser imposible garantizarla al 100% en mucho tiempo, tiene que pasar por ahí por lo que las autoridades digan. Si hay un positivo, aunque pueda ser asintomático, y contagia a otro, pues un jugador puede estar 35-40 días tirado, habrá que tener un protocolo de confinamiento del resto de jugadores. Es muy peligroso y arriesgado. Lo ideal es jugar, pero ACB no tiene un protocolo, estamos hablando con la Asociación de médicos".

"Los jugadores quieren jugar, pero lo primero es la salud. Es prioritario también el tema económico, los ERTES, acuerdos de plantillas con clubes. Les mostramos a qué se pueden atener, si se juega o no. Es lo principal, iremos acotando esas respuestas. Sin conocer tu futuro es complicado y entiendo que estén nerviosos. La salud es lo primero, es muy duro. Hay personas jóvenes que lo han pasado mal y fallecido. Cuanto antes podamos volver a la normalidad será mejor, pero es una crisis humanitaria y económica también", remataba Reyes.