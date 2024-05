Árbitros para el Baxi Manresa - Unicaja del play off de la ACB

La ACB dio a conocer las designaciones arbitrales para los segundos encuentros de cuartos de final del Play off de la Liga Endesa 2023-24.

BAXI MANRESA - UNICAJA

Martes, 21/05/2024 20:30 h.

Emilio Pérez Pizarro - Rafael Serrano - Iyán González

UCAM MURCIA - VALENCIA BASKET

Miércoles, 22/05/2024 20:30 h.

Miguel Ángel Pérez Pérez - Jordi Aliaga - Joaquín García González

LENOVO TENERIFE - BARÇA

Jueves, 23/05/2024 19:30 h. (Horario Insular)

Antonio Conde - Alfonso Olivares - Cristóbal Sánchez Cutillas

Ibon y las claves para ganar

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Martín Carpena antes del viaje a Barcelona para jugar el segundo partido de la eliminatoria ante el Baxi Manresa. El técnico, además de referirse al estado de Perry, señaló varios puntos importantes del encuentro. Acerca de cómo ha afectado el descanso más largo de lo habitual para los cánones del play off, decía Ibon que "cuando se vea el resultado podremos hablar. Nos ha dado un poco de margen para recuperar a Kendrick, aunque en un formato con menos de días de descanso creo que tendríamos algo más de ventaja. Pero no importa, da igual, es lo que es, hay que mirar la parte positiva. Podemos recuperar a Kendrick, si no para el tercer partido y si no, Dios quiera, para semifinales", señalaba Ibon: "Los demás están bien, a estas alturas de temporada los jugadores quieren jugar, no quieren entrenar. Estamos haciendo entrenamientos más cortos y condensados para no llegar saturados, con poca carga táctica, intentamos mantener niveles de ritmo, pero las cabezas están en la competición y el play off y no es cuestión de pelearte con ellos para mejorar algo concreto. Es algo normal, estamos a finales de mayo y es normal".