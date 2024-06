Árbitros del Unicaja - UCAM Murcia, quinto partido de la semifinal de la Liga Endesa

La ACB comunicó de manera oficial los tres árbitros que formarán el trío encargado de dirigir el partido de este miércoles 5 de junio en el Martín Carpena, quinto de la serie de semifinal que está midiendo al Unicaja Baloncesto y al UCAM Murcia. Los encargados serán Benjamín Jiménez, Óscar Perea y Carlos Cortés. No será una cita para ellos en un duelo que promete ser de alto voltaje, con un ambiente cargado y con la resaca del cuarto en tierras murcianas, donde los aficionados locales apretaron a los árbitros y Sito Alonso pegó una rajada tras perder.

El entrenador del UCAM se refiere a una supuesta falta a Coupain: "Primero, quiero decir que los primeros 20 minutos del Unicaja me parecen soberbios. No tanto en el juego como en el acierto. Me parece tan difícil mantenerse en el partido que creo que solo lo hacemos nosotros. Cada acción era buena y en las pocas que fallaban nos han quitado rebotes importantes. Los primeros segundo del tercer cuarto han sido bastante buenos con un parcial de 6-0 que nos ha dejado bastante helados y nos hemos conseguido enganchar. Si no lo digo es que reviento, porque a mí me parece una falta muy clara a Coupain en el triple que tira y mucha menos falta me parece la que hacemos a su jugador. Pero quedaros con lo primero y su gran partido y que no nos hemos ido a pesar de su gran partido. No pitar la falta a Coupain, me parece una falta de respeto tremenda. Ya no digo al club, sino a mí. Muy contento con lo que hemos hecho y por tener la opción de volver a conseguir una nueva victoria fuera de casa".

Posibles horarios de la final de la Liga Endesa 2024

La ACB ha comunicado de manera oficial los horarios de la final de la Liga Endesa, a la que aspira a llegar el Unicaja Baloncesto. Se confirma que si los de Ibon Navarro derrotan al UCAM Murcia jugarán el sábado 8 de junio en el Martín Carpena. Pero será finalmente a las 17:30 horas y no a las 20:30 como estaba previsto de manera inicial (si pasan los murcianos sí se respeta dicho horario). Al mismo tiempo, ese día el Málaga CF jugará el partido de vuelta de la primera ronda de play off de ascenso contra el Celta Fortuna en el estadio de La Rosaleda a las 19:30 horas.

A continuación detallamos las fechas y horarios del Playoff Final de la Liga Endesa con ajustes en el primer e hipotético quinto partido, para evitar coincidencias con otros eventos deportivos.

1er. partido: Sábado 8 junio, 17:30 horas (si la final es Unicaja-Real Madrid). Sábado 8 junio, 20:30 horas (si la final es Real Madrid-UCAM Murcia)

2º partido: Lunes 10 junio, 20:30 horas

3er. partido: Miércoles 12 junio, 20:30 horas

4º partido: Viernes 14 junio, 19:00 horas (si es necesario)

5º partido: Domingo 16 junio, 21:00 horas (si es necesario)