David Kravish, impacto invisible

En el cuarto partido UCAM Murcia-Unicaja lucieron en clave malagueña Osetkowski, nuevamente rutilante el californiano, que va entrando; un acertado Carter o la consistencia de Taylor, también chispazos de calidad de Perry. Pero el jugador con el mejor más/menos, la estadística que mejor refleja el impacto en pista, fue un David Kravish que solo sumó dos puntos, ese lanzamiento en primer cuarto con rectificado a pocos metros del aro. No volvió a sumar el de Ilinois, pero refleja un +27 en los 19 minutos que estuvo en pista. Es un jugador con facilidad para hacer números, de hecho necesita el Unicaja ese acierto a la hora de abrir pista, esos tiros con una eficacia altísima a cuatro o cinco metros. Pero su impacto en Murcia fue de otra forma, invisible, haciendo un trabajo sólido cerca de canasta propia. Y más metido. Tuvo errores de bulto en Málaga, de falta de chispa, también en el tercero. Ese pelotazo llamativo que rozó el techo del Carpena, efecto de la frustración, tras el primer día. Importante en el buen funcionamiento de los malagueños al ofrecer infinidad de soluciones. No obstante, es un jugador que tiene margen en el play off.

Más intenso y frenando esa sangría, como decía Ibon Navarro, en ese pick and roll murciano, determinante en la serie. Complicando las labores a Diagne, que terminó con 0 puntos, y un Yanis Morin excelso en la serie (10 puntos y 21 de valoración en el 2-2), pero el francés solo lanzó cuatro veces. Kravish hizo 1/2 en tiros, el errado fue un triple frontal, parte de ese plan. La aportación del estadounidense estaba atrás. Hizo dos recuperaciones, y un +27 en pista que solo se acerca Taylor (+17). "Lo que haremos es intentar sumar jugadores porque lo bueno es que tenemos muchos", decía Ibon Navarro al acabar el partido. Una oportunidad el miércoles para refrendar ese impulso.

El vestuario: "El Carpena va a arder"

El Unicaja volvió a ganar en Murcia con una fórmula más efectiva que los días anteriores. Un 2-2, de nuevo a cara o cruz, pero ahora en el Carpena el próximo miércoles (20:30 horas), que debería ser determinante, aunque el efecto del factor cancha hasta el momento es nulo. Kameron Taylor, de los mejores jugadores malagueños en el cuarto partido, hablaba en los micrófonos de Movistar. "Por supuesto jugamos mejor. Queríamos volver a Málaga de nuevo, muy contentos por el gran trabajo que hicimos en Murcia. Encantado de que haya venido mucha gente para acá. La clave fue el rebote, ellos juegan con mucha energía e intensidad, nos ha permitido correr y salir al contraataque, además de sus segunda opciones. Pudimos empezar muy bien, al igual que el otro día, con la iniciativa y eso nos ha ayudado. Nos encontraremos lo mismo en Málaga en el quinto. Volvemos ahora a nuestra casa al Carpena, que tiene que arder. A tratar de ganar la serie. Necesitamos que nuestra gente venga al quinto. Todavía nos queda un partido", explicaba el de Maryland, que tuvo una entrada al partido deliciosa, certero y dando al Unicaja mucho en la primera fase de partido, también por momentos en el último tramo.