Paloma Muñoz, en la prelista de España para el Mundial sub 17

La cantera del Unicaja continúa aglutinando llamadas para la selección española, tanto masculina como femenina. La última es Paloma Muñoz, incluida en la lista de España previa al Mundial sub 17, que se jugará en México del 13 al 21 de julio. España se concentrará en La Palma el próximo 18 de junio, donde jugará un torneo de preparación, también en Azuqueca, punto habitual en las preparaciones, el 6 y 7 de julio. Momento para viajar a México, donde espera estar Muñoz, a las órdenes de Alejandro García Rebollo en el Unicaja Junior, quintas en el último Campeonato de España, celebrado en Huelva. A comienzos de abril, campeonas de Andalucía. En ese Mundial de México, España jugará ante Argentina, Finlandia y Japón en la primera fase.

Del Pino, MVP de los play offs del BWB

Acabó el Basketball Without Borders (BWB), el evento que ha reunido en The Embassy, en Fuengirola, a 60 prometedores jóvenes esencialmente europeos y de Oriente Medio de 25 países, 30 chicos y 30 chicos, menores de 18 años. Ha sido un desfiladero de ojeadores de la NBA, de hecho los entrenadores han sido varios técnicos ayudantes de franquicias y también se ha trabajado con jugadores de la liga como Collin Sexton y Dejonte Murray.

Allí estaba el jugador del Unicaja Guille del Pino, una de las perlas de la cantera malagueña. El cordobés fue el verano pasado campeón de Europa sub 16 con España y fue designado MVP del torneo. Y en este evento celebrado en Fuengirola también ha sido elegido MVP del play off que se ha celebrado. Los participantes han sido divididos en equipos y competían por un trofeo. Y ahí Del Pino ha vuelto a ser uno de los jugadores que más ha brillado con los de su edad. Recibió de Berni Rodríguez, que gestiona la instalación junto a Calderón, el trofeo.

"Estoy muy agradecido por haber sido invitado al BWB. La verdad es que vivirlo desde dentro es muy emocionante. Se nota que están los mejores talentos de Europa y se demuestra lo que estamos viendo en la pista. Hay muy buen talento", decía el jugador en declaraciones distribuidas por la propia organización: "Hay gente tan importante como jugadores y entrenadores de la NBA y el objetivo era que me enseñaran y mejorar lo máximo posible. A los jóvenes les digo que si lo trabajan duro lo consiguen seguro".

Un paso más en la progresión de Del Pino, cuya temporada no ha sido muy brillante, no ha destacado en los distintos campeonatos juniors y la Liga EBA como podía esperarse por su calidad, pero que tiene buenos retos por delante. Por ejemplo, el Campeonato del Mundo sub 17, que se celebrará en Turquía del 29 de junio al 7 de julio y para el que está preseleccionado junto a otro malagueño, Rubén Salazar. La Selección disputará dos torneos amistosos en Huesca (del 13 al 15 de junio) y Utebo (del 22 al 24 de junio) antes de poner rumbo a Estambul. España está encuadrada en el Grupo A junto a Lituania, Filipinas y Puerto Rico. Actualmente la selección es subcampeona del mundo en esta categoría gracias al gran torneo celebrado en Málaga en el verano de 2022, con los canteranos cajistas Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente.