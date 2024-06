Arvydas y Domas Sabonis, la grandeza en The Embassy

Berni Rodríguez, junto a Arvydas y Domas Sabonis. Una foto que expresa grandeza en The Embassy, instalación de máximo nivel en El Higuerón de la que es dueño el embajador del Unicaja, junto a José Manuel Calderón. Allí ha entrenado esta semana el pívot de los Sacramento Kings, a primera hora de la mañana, en sesiones individuales antes de iniciar la concentración de cara al Preolímpico, donde Lituania, otra selección importante, tendrá que trabajar para estar en París. Domas pasó varias semanas de vacaciones en Marbella, no pierde el lazo con la tierra malagueña, tampoco un acentro está intrínseco. Una sorpresa verle en el último Unicaja-UCAM Murcia, junto a los exjugadores Leandrinho Barbosa y Doug Christie, ahora asistentes de los Kings, y que le han acompañado en ese trabajo en Málaga. Uno de los últimos entrenamientos, bajo la atenta mirada de su padre Arvydas, y Berni, que ejerce de anfitrión ante tanta estrella, cada vez más en Fuengirola, sitio de referencia para estrellas NBA.

La selección lituana jugará el Torneo Preolímpico FIBA en Puerto Rico del 2 al 7 de julio, enfrentándose a Costa de Marfil y México en el Grupo A; En el Grupo B, Italia, Puerto Rico y Bahréin lucharán por avanzar a la fase final por un billete a París. Será un torneo competido y abierto. Lituania ha sido una clásica en la competición, desde 1992 a 2016 no falló y obtuvo tres bronces y dos cuartos puestos. Tokio'21 fue la primera vez que falló desde la independencia del país. Sabonis estará acompañado de Jonas Valanciunas, pívot de los New Orleans Pelicans, las dos grandes referencias del baloncesto lituano en la actualidad. En clave Unicaja, volverá a comparecer Mindaugas Kuzminskas, derechos en ACB que aún pertenecen a los malagueños. Kuzminskas, de 34 años, se fracturó un dedo en diciembre, que cortó una temporada donde era referencia del AEK de Atenas, antes de que llegaran los problemas al griego.

Tiene su momento esa fotografía de los Sabonis. Los Sacramento Kings anunciaban este viernes que Domas pasa a jugar con el 11 (antes el 10), en homenaje a su padre, que fue el dorsal de Arvydas en su carrera Europa y NBA. Estaba retirado en la franquicia por Bob Davies, que formó parte de la primera etapa de la franquicia, cuando el equipo se llamaba Rochester Royals, jugando desde 1948 hasta 1955 un total de 462 partidos de temporada regular y 38 de playoffs.

a new chapter in the legacy of 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/Mtw2S8JNth