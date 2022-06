Augusto Lima rompe su contrato con el UCAM Murcia y se pone en el mercado

Una situación extraña en el mercado. Augusto Lima, canterano del Unicaja, había renovado su contrato con el UCAM Murcia hasta 2024 en el mes de abril. En el club pimentonero parecía que iba a echar raíces tras haber jugado en dos etapas distintas y haberse convertido en un jugador icónico. Pero, dos meses después, el brasileño comunica que paga su cláusula de rescisión para ponerse en el mercado. Estaba en torno a los 40.000 euros, debía ejecutarse un plazo después de que acabara la competición, así que lo lógico es pensar que tiene alguna proposición de alto nivel. El jugador lo negaba. Es libre para fichar por cualquier equipo ACB. También, por supuesto, europeo, asiático o sudamericano.

"Quiero que entiendan y respeten mi decisión. Si estoy aquí es para dar el 100%. Creo que es una decisión honrada, tengo que ser así y voy a seguir así toda mi vida. He intentado dar el 100% mientras he estado aquí, al club, al cuerpo técnico, a los directivos. Si vengo aquí y lo digo es porque soy 100% honesto", decía en su despedida, acompañado de los responsables del UCAM Murcia: "Os pido que lo respetéis. Sé que muchos no lo vais a entender pero yo soy así. Mi equipo ha vuelto a brillar, mi equipo está a tope y ahora puedo volar. Fue duro tomar la decisión por el sentimiento que tengo aquí, he cumplido los objetivos. Me quiero abrir al mercado y ver qué puede pasar conmigo",

"Hace dos meses nos sentamos para hablar aquí de la renovación. Dejamos todos claro lo que pensábamos. Hace una semana, Gus me comunicó la intención que tiene de pagar la cláusula y quedar libre. Sabéis la relación que tenemos a nivel personal. Dejando a un lado la parte profesional y la estructura de equipo y de cómo teníamos pensada la temporada, es un poco más difícil", asegura Alejandro Gómez, director general del equipo universitario.

No hay que olvidar que Lima ostenta la condición de cupo gracias a sus años de formación en la cantera del Unicaja, a los que se refería recientemente: “Soy quien soy gracias a Málaga y gracias a Aíto (García Reneses). Es una cantera donde más que a jugar al baloncesto nos enseñaron a ser personas”, afirmaba.

El Unicaja está en el mercado para reforzarse interiormente, es una posición que se considera fundamental porque ha habido carencias en los últimos años que han desequilibrado al equipo. El nombre de Ángel Delgado es uno de los que ha sonado con más fuerza tras su buena campaña en Bilbao.