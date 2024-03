Augusto Lima: futuro, recuperación, retos, un gran grupo humano...

Augusto Lima está de vuelta con el grupo tras un motivo feliz, su paternidad. Eso le hizo perderse el duelo en Lugo pero ya está presto para viajar a Turquía este martes. Va progresando el carioca en su recuperación tras haberse perdido una temporada casi completa. Con sus altibajos, muy lógicos, pero a sus 32 años se ve con mucha cuerda. Estuvo en Deportes Cope Málaga, donde habló en profundidad.

"Cuando pasan tantas cosas duras todo lo que venga es una maravilla. La vida cambia mucho en todo este tiempo, la manera de pensar y todo, pero vuelves a revivir. No le di vueltas a la jugada en que me lesioné. Fui cabezón, porque me lesiono en la primera jugada y sigo jugando, pero también pensé que era mejor eso que un parcial, por cómo caí podía haber sido peor. Caí, sabía que me había roto y sabía que iba a empezar. Ahora estoy muy feliz, no sólo en lo personal, a nivel de club, por lo que se está consiguiendo en los últimos años. Hemos conseguido dar una vuelta a lo grande al club y se respira otro aire. Quiero ser agente o director deportivo cuando termine mi carrera. Sigo pendiente de mi rodilla", explicaba sobre cómo ha vivido este tiempo de convalecencia.

Lo más inmediato es el partido ante el Real Madrid de este domingo. "Es el actual campeón de Copa, seguramente el mejor de Europa, va a ser un partidazo. A cualquier jugador le gusta jugar y disfrutar de este partido, con el pabellón llenísimo. Hemos podido sacar una victoria en su campo y esperamos sacar lo mismo aquí. ¿Por qué no? Desde la base del año pasado hemos construido algo, que es encarar los partidos de tú a tú, da igual quién sea el rival. Máximo respeto a los rivales, pero dimos un paso más. Tenemos que estar preparados para esos partidos tipo Real Madrid, que nos va a enseñar dónde está el camino", razonaba Lima, que fue jugador durante una campaña del equipo blanco en la era Pablo Laso: "En la temporada que estuve en el Madrid daba igual el partido, todos a tope. Es verdad que alguno de ACB se rotaba algo más. Éramos 16-17 y rotábamos bastante".

"Depende de los resultados, de lo cansado que llegue en algún partido de Liga por doble jornada de Euroliga... Estamos ahí a un pasito y yo creo que sí podemos. Estamos ahí y queremos poner las cosas duras. No es muy importante quedar primero o segundo, ahora hay otras cosas más importantes. Prefiero estar segundo y hacer las cosas bien y llegar óptimo al momento importante de la temporada. Nos conviene más ser segundos que primero, terminar la racha en la que estamos y que siempre digan que tenemos que seguir trabajando para conseguir el objetivo. Terminar primeros puede crear una burbuja que no queremos", relativizaba Lima sobre la importancia de alcanzar el primer puesto, enlazando con el tsunami del que hablaba Ibon Navarro, al tiempo que valoraba a los rivales: "Tavares vale por cuatro, Poirier está haciendo una gran temporada, también ha marcado el nivel muy alto y es muy difícil defender a dos jugadores así, muy grandes, son muy buenos y cambian muchos tiros, las defensas lo cambian todo".

Cuestionado por su futuro, Lima decía que "no sé dónde estaré el año que viene. Obviamente yo quiero seguir, estoy muy feliz aquí. Sé que tengo que recuperarme bien y enseñar que puedo dar más. Me gustaría seguir muchos años, pero el futuro no lo sé. Ganas tengo y trabajo todos los días para seguir muchos años aquí, como le dije al presi. Tengo cuerda y ganas de seguir jugando".

Acerca de cómo ha sido y es aún su recuperación, Lima decía que "una lesión de rodilla es muy complicada, la gente habla de cómo estoy. Igual estoy al 60%. Lo más importante es que con Marcos [Cerveró, preparador físico] estoy trabajando muy bien, he podido igualar la fuerza de las dos rodillas y el equilibrio, es lo más importante para cada vez estar mejor. Estoy mucho mejor que hace dos meses y espero seguir así. Tengo que seguir jugando minutos y aquí es complicado, somos cuatro o cinco pívots para jugar en la misma posición, pero estoy muy feliz y agradecido por los minutos que estoy teniendo y lo más importante es estar ahí, porque antes no podía. Cada segundo que estoy ahí me siento muy afortunado", señalaba Lima sobre cómo le ha afectado a su vida: "Hay muchos trabajos, he perdido tiempo con mi pareja, mis hijos, mis padres... Prácticamente no me han visto. Entre fisios, entrenamiento y todo lo que he podido hacer para volver a jugar lo he hecho y sigo haciéndolo. Un año sin jugar con una lesión tan grave como la mía es muy complicado. Como soy tan cabezón y quiero volver a estar mejor seguiré peleando. Que la rodilla respete, que está en buen camino y pelear por más minutos. Pero en este equipo es complicado jugar 7, 10 o los que yo tenga bien, todos los que han estado en este lugar lo han hecho bien y eso es lo que marca la diferencia de este equipo, que siempre está uno y siempre nos ayudamos entre nosotros y nos hace un equipo más completo".

"Soy una persona que cambió hace unos años la rutina, siempre llegaba antes, siempre hacía mis cosas, pero obviamente ha cambiado en que es una rodilla, es el equilibrio, es todo", explica sobre cómo ha afectado a su día a día la lesión: "Antes saltaba muchísimo, ahora salto un poquito más cada día. Tengo que volver a ganar confianza, todo. Soy un nuevo jugador que intenta volver a ser el jugador que era antes. Al principio había perdido todo. La confianza es el 50% de un jugador y cada vez se me ve un poquito mejor. Cada vez corro mejor, salto bastante menos pero es algo que va a venir con el tiempo. Si no fuera un jugador atlético y sólo un tirador a lo mejor no se me notaría tanto, pero se me nota bastante. Estamos trabajando y cada vez me veo mejor. Ahora cojo algún rebote y pongo algún tapón. Buena hora para lesionarte no hay, pero doctores y técnicos me dijeron que cuando eres veterano y entiendes mejor el juego cuesta algo menos. Intento poner un pase o una defensa cuando es una carencia que le falta al equipo. Minuto a minuto, todos los partidos que pueda, tendré tiempo para volver a sentirme como antes".

Perderse el título de Copa

"Es un tema que no pude controlar, pero estuve muy feliz, por todos los jugadores y el cuerpo técnico, todo lo que trabajamos salió. Es lo mismo que dije cuando me quedé como descarte de la Copa hace unas semanas. Si tengo que pasar por lo mismo para que el equipo gane, pues paso por lo mismo. Estoy pendiente de todos, para que todos estén bien, y siempre voy a ser así, no soy egoísta, esa forma de ser no va a cambiar. Me gustaría ser más egoísta, pero es imposible. Mis padres me criaron así, aunque vine con 16 años a Málaga. Siempre fui una persona que piensa en los demás, que intenta que el cuerpo técnico y los jugadores estén bien. Cuando no ha sido así y he estado en grupos muy egoístas no me ha gustado nada la experiencia. Todo lo que se ha construido aquí ha sido así, siempre pensando en los demás. Se demuestra en la cancha también. He estado en muchos vestuarios y es uno de los mejores. Si miro atrás, sin tanto presupuesto, veo el de Burgos. Volvería en cualquier momento de mi vida, disfrutamos mucho y sabíamos lo que teníamos que hacer cada uno por el otro. En el deporte profesional cada vez es más individual, la gente piensa en la estadística y contratos. La gente se equivoca mucho, creo, pero así está el baloncesto de hoy en día, con las redes sociales, los highligts y todo eso. Han dañado algunas cosas, hay plantillones de jugadores de Euroliga y que no ganan nada".

Factor humano

"Cuando se estaba construyendo el equipo Ibon y Juanma preguntaban bastantes cosas sobre cómo podía ser esto, encajar... Fueron por la parte humana y acertaron bastante. El que vino más distante, por su manera de ser pero ya es uno más y es un crack, es Carter, porque era un poco introvertido. Hicimos una piña y todos sabemos lo que queremos. Nos divertimos cuando toca y es una pasada. Cuando renuevan 13 jugadores la gente no está acostumbrada. Hubo muchas quejas, pero es impresionante. La gente tiene que entender que cuando un grupo funciona hay que apostar por él. Un ejemplo es Tenerife. Cuando encuentras deportistas que quieren vestir una camiseta, están cómodos, pues aciertas con mucha probabilidad".

Evolución

"Cuando me fui de Málaga tiraba triples y botaba, hacía de todo. Pero preferí seguir haciendo las cosas que hacía mejor para hacer una carrera buena. Me hubiera gustado volver y seguir haciendo lo mismo. Una de las cosas que más hago es tirar, voy lanzando mejor tiros libres. Yo creo que la confianza me llegará. La gente se enfada conmigo cuando me ve tirar porque entrenando meto mucho, tanto tiros libres como en juego. Me pasó factura la cabeza, tuve que estar con psicólogo deportivo en Murcia. Mejoró, después empeoró y es así. Se ve un poco mejor porque he entendido que era un proceso y que a veces la cabeza te juega una mala pasada. Menos mal que no me influenció a la hora de jugar. Tenía porcentajes horribles, pero dije que que si una cosa me va mal las otras cosas no me pueden ir mal. Se puede jugar muy bien con ese porcentaje de tiros libres. Podemos ir ahora a la cancha y meto una barbaridad. Los dos-tres años de porcentaje de libres horribles nació a partir de aquellos problemas que tuve en Cedevita, que nos echaron a todos. Fui a Burgos y mi porcentaje fue al suelo. No sé decirte, fui a Murcia y cada vez fui a peor. El año pasado iba con un 25% y acabé en un 50% y ya voy por un 50% largo y va a seguir a mejor".

Psicólogo

"Lo que pasó a Ricky y Abrines fue diferente a lo mío. Son temas distintos, pero llevo peleándome tiempo con el club para que tengamos un psicólogo deportivo porque ayuda bastante. Somos 13 máquinas que pensamos diferente y hay que mirar por el club. Después que cada uno lo haga mejor posible. Hay que ir a un psicólogo para alinear la mente, cada uno es diferente y es muy importante para el deportista".

Tatuajes

"Los tatuajes no me duelen, me gustaría tener paciencia para estar ahí tirado y tener más. Mi primer tatuaje fue en una pierna, pero no me gustan. Cerraría todo el cuerpo, pero no tengo paciencia. No me duele, me duermo con los tatuajes. Tengo menos sensibilidad quizá, cuando me lesioné no noté dolor. Me doy un golpe y no me duele. Tengo que tatuar bastantes cosas, ojalá haya más títulos también. La BCL se escapó en Murcia, aquí también, a ver si es posible".