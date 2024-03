Tyson Pérez, un doble doble más

Tyson Pérez, jugador cedido por el Unicaja en el MoraBanc Andorra, completó un notable partido en la derrota de su equipo en Palencia (77-70), un resultado que deja a su equipo a dos victorias de la zona de descenso. El ala-pívot de origen dominicano sumó 16 puntos (6/14 en tiros de dos, 0/1 en triples y 4/4 en tiros libres), 11 rebotes (cuatro en ataque) y tres robos para 24 de valoración en 27 minutos en pista, siendo el más valorado del duelo.

Pérez ha podido jugar por dos lesiones sólo 12 de los 24 partidos, justo la mitad, esta temporada en la Liga Endesa. Promedia en 22 minutos por encuentro 10.2 puntos (58% en tiros de dos, 21% en triples y 66% en libres), 7.1 rebotes y 14.4 de valoración, buenas cifras antes de su previsible desembarco en Málaga. Con el club cajista firmó hasta 2027. Recién cumplidos los 28 años, aún con margen de progresión tras comenzar tarde a jugar al baloncesto y con la posibilidad de ir convocado con la República Dominicana en el futuro.

"Son cosas que se tienen que vivir. Muchos jugadores pasan por esto y espero que el año que viene en Málaga luche por otros objetivos. No me gusta pensar que estoy perdiendo el tiempo. Quiero estar en lo que quiero estar", decía acerca de su proceso, ya con 28 años, en Andorra antes de aterrizar en Málaga, la opción preferida que tuvo: "Había otros equipos de la ACB y también de otras ligas europeas, pero Málaga fue el que más se ajustó a lo que quería y ellos me dejaron aquí cedido, que para mí era muy importante. Además, en Málaga hay un entrenador que he estado con él tres años y nos conocemos muy bien. Será todo mucho más fluido... Todo lo que él ha vivido en Andorra le ha ayudado a crecer como persona y entrenador. Le ha dado un plus para aprender y entender ciertas cosas y ahora se ve reflejado en Málaga. El paso por Andorra y las circunstancias de su marcha le han ayudado a subir un nivel más".