El tsunami es posible

Después de la Copa del Rey, en la primera victoria ante el Surne Bilbao, Ibon Navarro respondía con ironía cuando se le cuestionaba si pensaba en el liderato de la ACB. “¿Para qué, para que todo el mundo se ponga como se va a poner? No quiero saber nada de liderato, es mejor que no pase porque va a ser un tsunami que no voy a poder parar”, decía el técnico vitoriano con las expectativas desmesuradas que pueden existir. Bien, las probabilidades del fenómeno meteorológico existen. Hay una cita con el Real Madrid el próximo domingo (18:30 horas) en el Martín Carpena. El equipo malagueño venció en el WiZink en la primera vuelta. Un triunfo le colocaría en la cabeza de la tabla. Hay antes un partido este miércoles en Turquía, nada sencillo. Viene bien esa distracción mental porque hay tiempo para la recuperación física, aunque el viaje no sea idílico. El Madrid juega menos de 48 horas antes en Bolonia un duro partido tras dos derrotas seguidas en Euroliga.

Hace dos años por estas fechas en el Unicaja había cierta angustia con la posibilidad del descenso. No estaba cerca, pero la dinámica del equipo era terrible. Se encadenaron un par de victorias salvadoras con la llegada de Ibon y desde finales de marzo no se ganó ningún partido para acabar la peor temporada en 30 años, en el puesto 12. Es un ejercicio de memoria que se debe realizar con cierta frecuencia para valorar donde se está ahora, también debe valer para que el club dimensione el potencial que hay y tampoco se detenga y siga pensando en grande. Hay una base de plantilla excelente, un entrenador en plena madurez y con ambición y una comunión con la afición. Pero hay que seguir pedaleando para no caerse.

En cierta forma es una anécdota el partido del domingo ante el Real Madrid. El Unicaja tiene la friolera de cuatro victorias de ventaja sobre el tercer clasificado, que comparten Barcelona y Gran Canaria (16-8). La derrota de los azulgranas en el Buesa Arena (103-96 en un partidazo de baloncesto) abre más la tijera respecto con esa posición que da un hipotético factor cancha en semifinales. Pero queda mucho para eso. El “tsunami” del que hablaba Ibon Navarro se interpreta en el sentido de que es perfectamente posible que el Unicaja acabe primero en la temporada regular y que el rival en cuartos de final sea un Baskonia o un Lenovo Tenerife, con lo que ello implica. Sería mucha presión ante rivales de máximo nivel. Pero es para lo que se trabaja nueve meses, para disfrutar del proceso y del baloncesto y para tener una bala de plata con un hipotético partido decisivo en las eliminatorias. Paradójicamente, la BCL puede ser una distracción en el buen sentido. Ocasionará desgaste, es otro camino más accesible hacia la gloria pero facilitará que no se den más vueltas a la cabeza de las necesarias.