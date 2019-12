El Unicaja ya tiene cerrado el acuerdo de cesión de Aleksa Avramovic con el Movistar Estudiantes, pero aún no se ha hecho oficial. El serbio espera el OK de sus agentes y los clubes. Falta por resolver un tema burocrático que no debería ser obstáculo para que se concretara su marcha, aún no firmada pero sí acordada. Tanto el Unicaja como Avramovic creen que su paso por el equipo madrileño, ahora colista de la ACB, es un buen paso intermedio tras constatar que no iba a tener minutos a las órdenes de Luis Casimiro. Ya carecía de ellos antes y, con la llegada de Brizuela, no hay hueco.

Este sábado se decidirá si se da de baja en la ACB y viaja a Barcelona o se prefiere que se quede en Málaga esperando la luz verde definitiva para viajar a la capital. Hay que recordar que el equipo se desplazará directamente desde Barcelona a Milán el lunes, para desde la capital lombarda desplazarse por carretera hasta Trento, donde se cierra el martes la primera fase de la Eurocup, en un partido ya intrascendente al haberse sellado el primero puesto en la clasificación en la novena jornada.

Quien no viajará a Barcelona será Melvin Ejim. El canadiense sigue recuperándose de sus problemas en el tobillo, ya que sufrió un fuerte esguince. Estos días seguirá haciendo terapia con los fisios del club para reestablecerse lo antes posible. Así que este mismo sábado, tras el entrenamiento matinal en el Carpena, se decidirá quién completa la expedición, si va algún joven. Morgan Stilma también está pendiente de su nuevo destino. El equipo de EBA juega este sábado ante el Enrique Soler en Los Guindos.