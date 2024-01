BCL: El Cholet completa el grupo del Unicaja en el Round of 16

Se ha demorado más de lo que se podía intuir en el arranque del play in de BCL, pero por fin el Unicaja conoce su grupo completo en el Round of 16, el siguiente reto que se avecina al equipo malagueño, con la Copa del Rey como paréntesis. Estrasburgo, el Tofas Bursa, confirmado este martes, y ahora el Cholet, que se deshizo del Sassari en el tercer partido en tierras francesas (93-77). Rivales donde aún no aparecen contendientes, sobre el papel, de primerísimo nivel para lo que sortea la mejor BCL en sus ya ocho ediciones. Pero un formato corto donde un mal día puede pasar factura, aspecto que embellece a la competición, el que cada partido tiene su peso. Pasarán a cuartos de final los dos primeros clasificados. El mejor escenario, lógicamente, ser líder y tener factor cancha favorable en ese play off previo a la Final Four, donde el Unicaja quiere volver a comparecer. El equipo malagueño empezará el Round of 16 ante el Tofas Bursa, en el Carpena, el próximo 24 de enero (20:30 horas).

Partido que mayoritariamente fue controlado por Cholet, aprovechando desde el ecuador del segundo cuarto para construir el pase antes del descanso (48-39). Ventaja suficiente para que los franceses activaran el piloto automático, pero sin romperlo. Craig Randall, jugador americano y que asume muchos tiros, hizo 24 puntos y 4 asistencias, de los nombres que tendrá que neutralizar el Unicaja. Estructura habitual que abundan en Francia, y que el Unicaja ya pudo comprobar con Le Mans o en temporadas anteriores con Dijon. Rotación no excesivamente larga, con una columna vertebral de jugadores franceses donde predomina el físico. Campeón en Francia en 2010, dos Copas (1998 y 1999) o un subcampeonato en la FIBA Europe Cup la pasada temporada, hermano menor de la BCL. Es un club con cierto recorrido, de donde salió Nando De Colo o toda una estrella de la NBA como Rudy Gobert. La Meilleraie es su pabellón, con capacidad para 5.191 espectadores.

Otro gran proyecto emergente como Tidjane Salaun, en las quinielas actualmente para ser un Top-3 del próximo Draft, un 2.03 metros, de gran movilidad y brazos largos. En Francia se le llega a comparar incluso con el fenomenal Victor Wembanyama. TJ Campbell, jugador veterano (35 años), de 1.75 metros y con pasado ACB, en el Betis; o Kim Tillie, pívot que pasó una larga estancia por el baloncesto español (UCAM Murcia, Baskonia y Gran Canaria) son nombres que familiares, ya de vuelta ambos. En su plantilla también aparece el checo Vojtech Hruban, máximo anotador histórico de la BCL. Cholet es noveno en Francia (9-10), fuera de zona play off, al igual que Estrasburgo. Compitió el pasado domingo ante Asvel (100-95), toda una estructura Euroliga, aviso de un potencial que parece escaso, en comparación con los registros del Unicaja. Pero el Round of 16 no permite sustos, y el favoritismo habrá que gestionarlo.