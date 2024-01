BCL: Ilias Kantzouris, al banquillo del Hapoel Jerusalem

El Hapoel Jerusalem ya tiene entrenador tras la saluda abrupta de Aleksandar Dzikic, con motivo de la guerra Israel-Gaza. Ilias Kantzouris será el encargado de guiar a uno de los grandes favoritos a la BCL, subcampeón el pasado curso y ligeramente variado el pasado verano para aumentar su apuesta hacia el título, aunque habrá que ver cómo afecta al conjunto israelí todo lo externo hasta mayo. Kantzouris, de 50 años, dirigió al AEK de Atenas la pasada temporada, quien fuera rival del Unicaja en el 'Round of 16'. Hasta ahora entrenaba al Limoges tras liberarse de su contrato, fuera de competiciones europeas y un bagaje discreto en Francia, a solo una derrota del descenso. Movimiento por lo tanto curioso, pero una apuesta sustentada en el bagaje de Kantzouris por el baloncesto europeo durante la última década.

Kantzouris es un discípulo de Andrea Trinchieri. Siguió al técnico italiano, considerado hoy en día como uno de los de referencia en la Euroliga (ahora en el Bayern Múnich), en varias de sus etapas. Después de pasar por los cuerpos técnicos del Apollon Patras, Near East, Aris, Sporting, ya el AEK y el Panellinios se marchó al Zalgiris Kaunas para ser ayudante de Aleksandar Trifunovic. En 2013 unió su carrera a Trincheri, que fue seleccionador de Grecia. Fue al Unics de Kazán (2013/14, donde fue elegido su jefe mejor técnico de la Eurocup) y después al Brose Bamberg (2014/18), haciendo de primer entrenador en la transición entre Trincheri y Banchi. El italiano llegó a hacerle dirigir un partido como primer técnico en la liga de Alemania, algo que se contempló revolucionario en su momento. Otra etapa de asistente en el AEK fue el preludio de su salto a ser primer entrenador, en el Iraklis y el Kolosso de Rodas, con el que hizo una sólida campaña el pasado ejercicio, metiendo al equipo tercero al final de la temporada regular.

יש מאמן להפועל: איליאס קנצוריס חתם בהפועל ״בנק יהב״ ירושלים עד סוף העונה עם אופציה לעונה נוספת. לידיעה המלאה > https://t.co/laIr3Ex7iBWelcome Coach Kantzouris! The Greek coach is joining Hapoel "Bank Yahav" Jerusalem. READ > https://t.co/laIr3Ex7iB pic.twitter.com/O0aoRFop4S