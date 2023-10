BCL, universo por conquistar por el Unicaja

En el verano de 2021 el Unicaja tomó una decisión trascendental para su futuro. Se salió de la esfera de la Euroliga para abrazarse a la FIBA y su Basketball Champions League. Tras 20 años, 16 de ellos jugando en Euroliga, se consideró un paso atrás. Dos años después, el Unicaja está en su mejor momento deportivo y social desde el trienio mágico de la primera década de siglo. 9.000 abonados porque se cerró la cuota, un equipo campeón y que conectó con la afición de manera tremenda y la sensación de que hay futuro tras años oscuros en los que se asumía el descenso de nivel. Ha habido una pequeña tribulación con tres derrotas en la ACB, pero son una raya en el agua comparando con el lugar que se viene.

La BCL no es la Euroliga, pero no es menos que la Eurocup. No hay vía de acceso por ahora, pero se barrunta una fusión BCL-Eurocup que sí abriría esa pasarela para volver a la máxima competición continental. En la primera edición el equipo se quedó en cuartos de final ante el Manresa, en la segunda se cayó en semifinales ante el posterior campeón Bonn en una Final Four en el Carpena en la que el equipo no llegó a ser el que había encandilado previamente. Fueron también pasos de maduración, que no todo podía ser vino y rosas. Un segundo título hubiera sido colosal e histórico, pero también ayudó a dimensionar la temporada. Ganar es muy difícil, pero quizá sea, por el calado de los rivales, la BCL la competición en la que sea menos complicado tocar plata. Sube de nivel, se van añadiendo equipos interesantes, se quedan otros también potentes.

El mapa dibuja a 32 aspirantes de 15 países distintos para aspirar al título. El formato de la competición fomenta que cada partido importe, es complicado ver un partido intrascendente, hay opciones de reengancharse o de evitar el trago de un play in en enero que no es plato de buen gusto. Dentro de que no hay fases largas premia bastante la regularidad de los competidores con la magia de un play off y una Final Four. Que, por cierto, se vislumbraba esta temporada en Jerusalén por petición del Hapoel. Pero, vista la situación bélica en la zona, habrá que aguardar qué decide la FIBA. El año pasado aguardó a que estuvieran los cuatro finalistas y Málaga se impuso a la ciudad israelí para albergar la fase final por el título. Ahora no hay certeza aún.

“Creo que la BCL cada año es una mejor competición. Diría que a todos los niveles: organización, clubes que quieren jugar esta competición porque saben que está mejorando en relación a la Eurocup, por ejemplo”, decía el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez: “Me ha sorprendido que los equipos que participan en la competición, están progresando mucho en sus ligas; hace que la BCL sea una competición mucho mejor. Creo que han ido mejorando a nivel organizativo en muchas cosas: web, redes sociales, seguimiento de la competición, cada vez más cosas para difundir la BCL. Sobre todo destacaría de la BCL, y siempre lo he dicho desde que empezó, aunque no la jugase con el Unicaja o la siguiera como aficionado, que para mí tiene el formato de competición perfecto. Todos los partidos son importantes, te permite llevar la competición doméstica, es el formato más parecido a lo que es la Champions League de fútbol, entonces creo que es el gran éxito de esta competición, porque cada partido es importante. Han añadido el tema del play in, con otras competiciones cogiendo esa posibilidad de clasificación, con lo cual para mí es lo mejor que ha hecho la BCL con mucha diferencia”.

El Unicaja competirá con una plantilla con matiz distinto que en la ACB. Mario Saint-Supéry ahora y/o Augusto Lima cuando se recupere tendrán plaza por temas de cupos, por lo que Ibon deberá descartar cada partido a un jugador si no hay lesionados (se cruzan los dedos para que no caigan los nacionales, se necesita a cinco cupos). En el vestuario cajista quedó la sensación de frustración la temporada pasada con ese título no levantado en el Carpena y existe también esa idea de que la vía europea es la más corta o la menos dificultosa, siendo muy complicado, para ganar el título.

Los primeros pasos se dan este miércoles en Hungría, en la pista del Falco. Pueden parecer rivales de menor nivel, pero es parte del sentido de la BCL, abrir la mano para que otros países crezcan del roce con, por ejemplo, los de la mejor liga del continente, como es la ACB. El Unicaja tendrá que asumir que es uno de los rivales a batir en la competición, enfrentarse a ello y mantener el nivel de seriedad que tuvo la temporada pasada, siendo quirúrgico para llegar a la Final Four. De fondo, ese millón de euros de premio...