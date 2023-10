Juanma Rodríguez: "El equipo tiene ganas de revancha con la BCL"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, realizó un exhaustivo análisis en los medios del club sobre el inminente inicio de la Basketball Champions League, una competición en la que el Unicaja parte con galones después de que la temporada pasada se quedara en las semifinales después de caer en el Carpena ante el campeón Bonn. Ilusiona y dentro del club es vista como una opción para hacer algo grande.

"Creo que la BCL cada año es una mejor competición. Diría que a todos los niveles: organización, clubes que quieren jugar esta competición porque saben que está mejorando en relación a la Eurocup, por ejemplo. Tenemos al Bursaspor, que se ha unido este año a la BCL, y fue finalista de la Eurocup hace dos años. También al Promitheas, que es de los equipos más potentes de Grecia, quitando a los dos de Euroliga. Otro equipo, que para mí va a ser de los grandes tapados de esta edición, como es el Tortona de Italia, que viene siendo el tercer equipo en las dos últimas temporadas, con muy buen presupuesto y mismo entrenador, incluso con fichajes que han hecho este verano de nivel Euroliga. Creo que en líneas generales la BCL va creciendo, va mejorando, el ejemplo más claro lo tuvimos en Málaga, con una grandísima organización de la Final Four", analizaba Juanma Rodríguez.

"Me ha sorprendido que los equipos que participan en la competición, están progresando mucho en sus ligas; hace que la BCL sea una competición mucho mejor. Creo que han ido mejorando a nivel organizativo en muchas cosas: web, redes sociales, seguimiento de la competición, cada vez más cosas para difundir la BCL. Sobre todo destacaría de la BCL, y siempre lo he dicho desde que empezó, aunque no la jugase con el Unicaja o la siguiera como aficionado, que para mí tiene el formato de competición perfecto", recalcaba Rodríguez sobre un detalle fundamental: "Todos los partidos son importantes, te permite llevar la competición doméstica, es el formato más parecido a lo que es la Champions League de fútbol, entonces creo que es el gran éxito de esta competición, porque cada partido es importante. Han añadido el tema del play in, con otras competiciones cogiendo esa posibilidad de clasificación, con lo cual para mí es lo mejor que ha hecho la BCL con mucha diferencia".

"Ponernos un objetivo, sabiendo que cada año están mejorando las Ligas muchísimo, cada vez jugar contra equipos fuera de casa es más complicado, entonces nuestro trabajo e ilusión es llegar lo más lejos", admitía el director deportivo sin querer ser muy explícito para no cargar de presión: "Eso lo sabemos todos y para eso vamos a trabajar. Ahora, lo que tenemos que hacer, y esto también lo aplico a la ACB, es no creernos nada, trabajar muy duro, con mucha ambición y a la vez con humildad. No podemos subestimar a cualquier rival, sea del país que sea, porque si ese rival está en la BCL, la BCL no elige a los equipos al azar, significa que hay que estar preparado. Hay que estar ilusionados con ella; estoy convencido que el equipo, tras la decepción del año pasado en nuestra Final Four, tiene ganas de revancha".

Acerca de la situación de división que vive el baloncesto europeo, Juanma Rodríguez decía que "Creo que los clubes deberíamos de intentar tener más peso, que se nos escuche un poco más; es evidente que hay una competición cerrada como la Euroliga, donde el hecho de quedar campeón en tu liga doméstica no te da acceso, cosa que no me parece nada correcta. Parece que hay conversaciones, por la rumorología que hay, de intentar fusionar la BCL y Eurocup en una sola competición; yo creo que eso sería algo positivo, que diera un acceso posible a la Euroliga, esas conversaciones que se den entre FIBA y Euroliga. Pero creo que todos los ejecutivos, tanto de la FIBA como de Euroliga, de las propia federación internacional, deberían de realmente conocer la opinión de los clubes, que son los que realmente compiten, ponen un buen presupuesto, el que cada uno puede, para hacer mejor su competición, y demandamos muchas cosas que muchas veces no se nos escuchan, a nivel sobre todo de calendario".

"Hay que evitar que haya jugadores que jueguen 90 o 100 partidos años, incluido las selecciones, o jugar 70 partidos. Esto no es la NBA, que juegas un gran volumen de partidos y luego tienes cinco meses de descanso; esta temporada lo veremos, con un posible Preolímpico, que haya jugadores que no descansen, y luego cuando acaben los Juegos Olímpicos tendrás que dar a ese jugador un mes de vacaciones, cuando ya has empezado la pretemporada, algo que no tiene mucho sentido. Debería haber una situación de más responsabilidad de la gente que manda tanto en FIBA, como en Euroliga, como en la federación internacional, para sentarse y ver el futuro del baloncesto de otra manera. Además creo que la oferta de ocio que hay, con tantísimos partidos, en diferentes plataformas televisivas, terminamos distorsionando lo que es el baloncesto; hay que buscar fórmulas para que tenga un mejor seguimiento. A nivel de club, nos gustaría tener voz y voto, e intentar hablar de estas cuestiones para construir y mejorar", remataba Juanma Rodríguez.