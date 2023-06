El fenómeno Barreiro

La labor de Jonathan Barreiro se ha convertido en imprescindible para el Unicaja, desde la oscuridad para hacer un trabajo muy particular; esa intuición de saber dónde hay que fajarse, omnipresente, capaz de convertir lo antiestético en algo agradable para la vista, impagable, que cala en Málaga por ese concepto de la identidad. El ver al gallego dar brincos por la zona, dejarse el alma por cualquier pelota, con esa apariencia de no haber roto un plato, es algo que cautiva al aficionado del Unicaja, que ha tardado en aceptar y comprender el porqué se ha asentado, cada vez con más crédito, en el plan ciclópeo de Ibon Navarro, el autor de esa narrativa de haber convertido a Barreiro en alguien rechazado en Málaga, a ser un jugador donde rara vez no se le corea en el Palacio, de nuevo retumbando el "Barreiro, Barreiro" ante Lenovo Tenerife en una secuencia ficticia, sí, por dónde se viene.

Era duda. No solo jugó Vidorreta sus cartas en la previa y ese brote de gastroenteritis, también Ibon Navarro con el posible retorno del alero, es jugar a caballo ganador a estas alturas. De las primeras rotaciones cuando Lenovo Tenerife estaba bien plantado, sobrevolando el escenario de ver al cuadro canario dando otro disgusto en el Carpena, aún está el chasco de la BCL latente, con un 13-22 impactante por lo desconcertado además que estaba el Unicaja. En esa avalancha del segundo cuarto, luce un Jonathan Barreiro que dio al equipo varias dosis de energía, con ese trabajo sobrio de rebotear, embarrar la circulación de los visitantes, en definitiva ser decisivo en los intangibles, que en una mayoría de contextos tienen más trascendencia que en la pura estadística. 3 puntos y 5 rebotes fue su tarjeta, pero el MVP en esas tareas, como lo pudo ser Ejim en La Laguna.

La Copa del Rey supuso un punto de inflexión, de la fricción a la concordia en esa relación, que ha sabido desarrollar con el transcurso de la temporada, demostrar que aquello no fue puntual, sino un punto de partida para convertirse en el jugador que es hoy. La eliminatoria con UCAM en BCL es otro capítulo a resaltar, esa tensión con Sadiel Rojas que supo traducirlo en una exhibición en el segundo partido. Y en el futuro más cercano, un play off donde deberá emerger esa especialidad de neutralizar a su par, como ya hizo con Kalinic ante el Barça en Badalona, o con Musa frente al Real Madrid. También reconocido por el club, que ya comunicó a Barreiro hace unas semanas que seguirá la próxima temporada, a la espera de darle oficialidad.

"Jonathan estaba preparado para haber jugado en Tenerife, arriesgando porque quería jugar, pero nosotros no podemos volvernos locos, al igual que Alberto. Tenemos una plantilla de trece jugadores y tenemos que poner bien a los que estén. El otro día lo vimos un poco precipitado, además que Melvin estuvo muy bien, entonces claro, tenemos el bendito problema de que muchos jugadores los tenemos bien. Él ha cambiado mucho la energía a nivel defensivo, es verdad que entra y lleva semanas sin jugar, el primer rebote que coge se lo quitan de las manos, pero ha entrado con mucha energía. Ha sido el Jonathan de todo el año. Cuando necesitas a un jugador, está; todos saben lo que el equipo necesita de ellos. Es un problema para el entrenador", valoraba Ibon Navarro la producción de Barreiro, el hombre de moda en esta resaca del play off de cuartos de final.