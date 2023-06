Ibon Navarro: "Es muy gratificante lo que estamos haciendo, una cosa única"

Ibon Navarro se mostraba exultante en sala de prensa tras la exhibición del Unicaja ante Lenovo Tenerife, que coloca a los malagueños seis años después entre los cuatro mejores de la ACB. "Más allá de la valoración, felicitar al Lenovo Tenerife por una muy buena temporada, creo que sigue siendo un espejo para nosotros, fieles a su proyecto y cada vez mejores. Felicitar al equipo, no por lo que hace, sino por cómo lo está haciendo, habla bien de todos los jugadores y el cuerpo técnico, a la prensa por el trabajo que hacéis. Felicitar a mi hermana, mandarle un beso fuerte a mi hermana, que ha dado a luz a las 22:15 de la noche y ya soy tío (risas). Creo que hay muchas cosas que son importantes. Ellos han salido muy preparados para castigarnos, de una forma distinta al primer partido; el partido de Final Four hacen seis triples. Ellos son un equipo que liberan muchos tiros y eso puede pasar. Hay un tiempo muerto, Djedo me dice que no entre y que tienen que hablar ellos, y el partido ha cambiado. El segundo cuarto ha sido una barbaridad, a falta de 2:37 llevaban siete puntos. Hemos empezado a correr, pasarnos la pelota, acertar, ha sido un festival de energía; ha cambiado mucho la energía del partido. Empezamos la segunda parte metiendo los dos, estuvimos sólidos con sus quintetos, creo que ha sido un partido para disfrutar todos, la mejor manera de la que podíamos soñar", desarrollaba el entrenador vasco.

Con la gran noticia de contar con Barreiro de nuevo, a un gran nivel el gallego en su regreso. "No podemos volvernos locos, con Alberto nos pasa igual. Jonathan ha estado bien, pero el bendito problema es que hemos tenido a muchos jugadores que todos han estado bien. Ha sido el Jonathan de todo el año. Cuando todo el mundo está, todos saben lo que tienen que dar para ayudar al equipo; es un problema para el entrenador porque hay muchos jugadores". Hablaba Ibon Navarro de lo que supone el superar esta eliminatoria en el estatus del club. "Hemos recortado mucha distancia de dónde veníamos, pero no se trata del qué, sino cómo lo estamos haciendo: viendo cómo está el pabellón, los jugadores, que los jugadores sacrifican cosas por el equipo, nadie mira los minutos que juega. Al final para todos, lo importante es ganar; es una cosa única. Pero para nosotros ver lo que se está haciendo dentro es una cosa gratificante. Los resultados difícilmente haya los mismos que el año que viene, pero lo que me importa es el cómo".

Con el trabajo hecho, a la espera de conocer rival en semifinales. "Vamos a ver mañana el segundo partido de Barça y Valencia, mañana tienen día libre, el sábado entrenaremos y haremos alguna cosita para sigan quedándose sin vacaciones, y luego empezaremos a preparar, sabiendo quién, tratar de ganar el primer partido de esa serie. El ruido es el mismo que cuando decíais que no éramos capaces de ganar a los primeros, hay mucha gente que opina de nosotros, tenemos que tratar de aislarnos de las cosas buenas y malas. Si estuviésemos pendientes, sería una montaña rusa". Por último, el cómo afecta el no tener partido el fin de semana, días que servirán de refrigerio. "No es muy importante el no tener partido el domingo; entre el primer y segundo cuarto hemos visto un cambio de energía. Al Barcelona lo conocemos bien, no es muy importante. Lo más importante es que vayamos jugando e ir viendo cómo estamos, que no se acabe el hambre. Ya no vamos a cambiar nuestra forma de jugar, tenemos ahora una velocidad de crucero. Veremos los próximos días".