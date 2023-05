Jonathan Barreiro: "Siento que mi rol está aumentando en el equipo"

Jonathan Barreiro es una de las grandes sorpresas agradables en el Unicaja actual, difícil de reconducir su papel en el equipo malagueño, pero ha sabido Ibon Navarro encontrar al coruñés unas labores específicas que dan gran rédito. Apalabrada su continuidad a falta de oficialidad, el coruñés reconoce sentirse mejor que nunca en ese papel. "Siempre vengo con mucha confianza, cada vez siento que mi rol va aumentando en el equipo, pero eso da como resultado el trabajo del día a día, la confianza que me da Ibon y todos los entrenadores, lo agradezco y por mi parte tratar de seguir creciendo, al final como jugador tienes que segur dando pasos adelante cada temporada, eso lo estamos haciendo todos; esa es la motivación que tenemos todos para lo que viene".

"Está claro que llega un momento decisivo de la temporada, nos enfrentamos a un equipo con el que nos hemos enfrentado varias veces. Partidos bonitos de ver, complicados, pero siempre emocionantes, tanto para nosotros como para la gente. Es importante viajar a Tenerife después de haber ganado los dos últimos partidos, sobre todo por la forma. El buen juego del equipo ayuda a reforzar la confianza antes de encarar el play off. El que sea al mejor de tres partidos te obliga a no dejar escapar ninguno, no tener despistes. Creo que el equipo llega bien, en buena línea y con grandes sensaciones. Lo que tenemos que hacer es mantener la línea, no variar de lo que estamos haciendo durante la temporada, no cambiar nada. Seguir el plan", analizaba Barreiro, que espera llegar al domingo. "Vamos mejorando, al final esa microrrotura en el aductor, molestias que me llevaron a parar varios días, día a día, cogiendo sensaciones y cada vez mejor".

El jugar tantas veces ante un mismo rival no resulta estresante. "Como jugador no te queda otra, es peculiar que haya surgido así, sobre todo contra Tenerife, un magnífico equipo. Es lo que hay. A todos los jugadores nos gusta jugar contra grandes equipos, Tenerife es uno de ellos. Seguro que será un duelo muy disputado, como jugador ya nos conocemos mucho, por lo que habrá pocas sorpresas. Quien ponga más ilusión, ganas, se lo llevará al estar todo tan cerrado, nos obliga a no tener despistes", exponía; que además quitaba peso al factor cancha para los tinerfeños. "Nosotros sabemos que aquí somos un equipo muy complicado de batir, el Carpena es un pabellón que hace difícil jugar al contrario y nos apoya mucho. Al mejor de tres partidos, al haber jugado tantas veces, no creo que sea un aspecto tan importante el factor cancha como en otras series.".