El Baskonia llegará exhausto a Málaga y es posible que sin Moneke

El próximo rival del Unicaja en la ACB, el Baskonia, llegará exhausto a Málaga. El equipo de Dusko Ivanovic y la Virtus Bolonia se jugarán este viernes la octava plaza y última del play off de la Euroliga en un único enfrentamiento en el Fernando Buesa Arena de Vitoria, menos de 48 horas antes del encuentro que les medirá este domingo en el Carpena. Los azulgranas perdieron ante el Maccabi por un contundente 113-85, mientras que los italianos dieron la sorpresa ante el Efes en Estambul, 64-67, y volverán a verse las caras una semana después del triunfo baskonista en Italia en la última jornada de la fase regular europea.Ambas escuadras se verán las caras por tercera vez en este curso y el equipo vencedor se verá las caras ante el Real Madrid en los ‘playoffs’, al mejor de cinco encuentros y con el factor cancha en contra por un puesto en la Final Four de Berlín. En el caso de que el Baskonia gane el viernes ante los italianos, jugarán el domingo en Málaga y el martes siguiente comenzarán el play off ante el conjunto blanco en la capital.

Moneke, posible baja

Chima Moneke fue la nota negativa del Baskonia durante el partido del equipo vitoriano en el Belgrado Arena ante el Maccabi donde estaba en juego el billete para el 'Top 8'. El ala-pívot nigeriano no ha podido jugar desde bien entrado el segundo cuarto tras sufrir un fuerte esguince en su tobillo izquierdo de manera fortuita en un contragolpe del Baskonia. El hecho de que pisara a un rival hizo que su articulación se doblara bruscamente.