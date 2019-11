Bertomeu, sobre los ascensos y descensos entre Euroliga y Eurocup

En su habitual tourné por los distintos puntos de Europa en los lugares que son sedes de la Euroliga estuvo Jordi Bertomeu, CEO de la competición, en Berlín, antes del Alba-Zalgiris. Un torneo que va a una velocidad superior a la que se mueve ahora mismo el Unicaja, aunque no deja de ser el escenario soñado, como decía Luis Casimiro en la víspera. Bertomeu modula su discurso según el lugar en el que habla, la semana pasada lo hizo en Milán, pero va dejando pistas interesantes sobre qué puede ocurrir a corto y medio plazo en la élite del baloncesto continental.

Bertomeu recalcó la importancia del mercado alemán, con altas posibilidades de que el Alba sea uno de los equipos nuevos con licencia A. En clave cajista, se refirió también a las fórmulas de ascenso y descenso entre Eurocup y Euroliga. Trató temas como la posibilidad de que los equipos dejen de competir en ligas nacionales o lo cargado del calendarios.

Volvió a explicar el dirigente catalán que todo está encaminado, a corto y medio plazo, a una Euroliga con 18 equipos, 16 con licencia fija y dos que se alternen procedentes de la Eurocup. "Tenemos esta visión, creemos que para completar el diseño de la Liga tenemos que tener 16 equipos en iguales condiciones. Empezamos con este club de 11, aumentamos con contratos de prueba a Bayern y Asvel Villeurbanne y en los próximos años completaremos con tres más. No es un secreto que Alemania es un mercado muy importante para nosotros y, como consecuencia, el Alba está en el top de los candidatos ahora mismo. Hay algunas cosas en las que trabajar, los clubes establecerán el calendario y se necesitan compromisos de las dos partes. Creo que habrá una larga relación con el Alba. No es un futuro muy próximo, no va a ocurrir el año que viene, pero no puedo negar que nos encantaría tener al Alba en este grupo en el futuro", decía Bertomeu sobre los planes inmediatos de la Euroliga.

Ligado a esto último está cómo serán los descensos y ascensos con la Eurocup. Explicó la Euroliga al principio de la temporada que si un equipo de los "ascendidos", véase esta temporada Alba y Valencia por ser los finalistas de la pasada Eurocup, quedaba entre los ocho primeros podría permanecer en la competición al año siguiente a costa de la plaza del finalista de la Eurocup. Señalaba Bertomeu que "los clubes con licencia A están a salvo de descender porque tienen acuerdos de largo término. No se pueden ver afectados por este sistema. Introducimos, añadiendo un equipo más en este sistemas de ascensos y descensos, la posibilidad de que el club que actúe bien la Euroliga pueda permanecer, pero no con un acuerdo de larga duración con una licencia. Este mecanismo nos garantiza que el acceso a la Euroliga no esté bloqueado nunca. Siempre habrá al menos un equipo procedente de la Eurocup. Creo que el sistema es bastante simple. Los ascensos y descensos afectarán sólo a los equipos de Eurocup". Es cierto que ha habido cambios de criterio, pero recalca Bertomeu que la vía de ascenso desde la Eurocup seguirá abierta.

A este respeto, hizo un interesante apunte Marco Baldi, general manager del Alba Berlín, presente en la conferencia de prensa, sobre lo que supone tener la certeza o no de estar en la Euroliga. "Se trata de planear seguridad. Hay clubes que trabajan en el mercado con una seguridad. Si tenemos seguro que podemos ofrecer un producto premium, teniendo la seguridad de contra quién podemos jugar y qué podemos garantizar, es una gran ayuda. Hay una gran ventaja para los clubes que saben que el año siguiente, el otro y el otro jugarán en una competición. Por ejemplo, en el mercado de jugadores. Significa algo. No sé si es 10.000 euros o un millón en lo que se cuantifica eso, pero sí da seguridad y eso tiene un valor muy alto", decía Marco Baldi.

Bertomeu se refirió a otros temas en su comparecencia en Berlín:

Crecimiento

"Están todas las entradas vendidas para la Final Four de Colonia de esta temporada. Se vendieron en once días y el 22% de las entradas se han vendido en este país. Es un sitio impresionante Alemania para nosotros. Con este sistema de competición se pueden construir rivalidades. Incrementamos a 18 equipos, es una gran decisión. Es pronto, pero todas las métricas y números nos dicen que hemos crecido en audiencias, hemos firmado mejores acuerdos de patrocinio. Todos los inputs son positivos"

Expansión

"Tenemos que establecer los mecanismos para este aumento. Hay muchos mecanismos, hay que adaptarse económicamente al valor de una licencia A. Trabajamos con consultores externos y tenemos que llegar a un consenso con los clubes internamente sobre esos mecanismos. Tenemos que comprender cuál es el valor de un equipo de Euroliga, de una licencia A. No tenemos tradición de comprar y vender los clubes, pero en el futuro, a largo término, es posible que ocurra. Lo primero es tener un justo y fijado valor de los clubes. Hay que tener criterios técnicos y estructurales para tener el valor de una compañía. Pero es un proceso interno que estamos teniendo".

Muchos partidos

"Si preguntas a los jugadores, seguramente tendrían una opinión diferente. A los jugadores les encanta jugar y menos entrenar. Y los entrenadores, algunos, piensan de manera diferente. Hay que respetar las opiniones, sobre todo si viene de Aíto [se quejó del alto número de partidos existente], uno de los técnicos más reputados que tenemos en Europa. El calendario siempre es motivo de discusión. El crecimiento de la Euroliga ha creado algunos problemas en las ligas domésticas, no podemos negarlo. Pero al final hablamos de partidos con una asistencia en torno a 10.000 personas de media. Y no estoy de acuerdo con reducir estos partidos, no creo que el baloncesto tome beneficios de reducir partidos con 10.000 espectadores. Ninguna otra competición lleva tantas personas. Es un calendario apretado, no puedo negarlo, pero los deportes profesionales tienen que comprender que los tiempos de un partido a la semana se acabaron y que los fans son diferentes. Y todos los actores (directivos, entrenadores y jugadores) nos tenemos que adaptar. La economía del sistema nos dice que jugadores y entrenadores son los principales beneficiarios de este negocio, lo cual es absolutamente justo".

Alba Berlín

"No es un área particular lo que debe mejorar para tener la licencia A. Debe entrar en un sistema, con acuerdos permanentes, los clubes sufren más presión que aquellos que participan por un año sólo. Estamos construyendo este proceso en torno a estos 18 clubes, 16 de ellos con licencia. Deben prepararse. En Alemania disfrutamos de una salud de los clubes importantes, están bien orientados al negocio, a una gran experiencia en los partidos. Son pequeños detalles los que tiene que rematar y también tenemos que reconstruir la estructura, es también trabajo nuestro".

18 equipos

"Tal y como está el calendario, es el número que llena el calendario. Es un buen número porque mantiene el equilibrio de la calidad de los equipos. Quizá podríamos mantener esa calidad con algún equipo más, probablemente 20 o 22, no mucho más. Pero tenemos que considerar a las ligas nacionales. Yendo más lejos de 18 sería imposible combinar las ligas nacionales y la Euroliga. No lo tenemos en este momento en la cabeza. 18 será el número a corto y medio plazo. Más de 18 equipos imposibilitaría la participación de nuestro equipos en las ligas nacionales".

Dónde crecer

"La Euroliga ha sido clara en los últimos años con algunos mercados en los que queremos incrementar nuestra presencia. Eso, por un lado. Pero también tenemos mercados tradicionales de baloncesto en los que queremos reforzar nuestra presencia. En la primera categoría tenemos que mencionar Francia, Alemania y Reino Unido como estrategia de mercado con nuestra intención de movernos ahí, al norte, en estos tres grandes mercados. Bayern y Asvel son ejemplos de esta idea. Creo que debemos tener dos clubes en Alemania, es algo importante para nosotros. UK es un sueño, no hay tradición de baloncesto, pero nos gusta tener retos. En la segunda categoría Rusia, Serbia, el área balcánica de Liga Adriática, tienen un interés potente. Trabajamos en estas dos áreas".

Resultados de Alba y Valencia

"La Euroliga es una competición muy difícil. Nunca la jugué, pero sé que es dura. Hemos visto al Fenerbahce sufriendo. El Zalgiris, equipo de play off en los dos últimos años, incluso de Final Four, está sufriendo. Con 11 partidos jugados, es pronto. Valencia empezó muy mal pero ahora está mucho mejor. El calendario es difícil, no es simétrico y es complicado definir si un equipo está bien o no. No es lo mismo jugar siete partidos fuera y cuatro en casa que al revés. Hacer análisis durante la temporada es difícil. Hay muchos equipos compitiendo por entrar en el play off. Creo que los equipos mejorarán, no veo diferencias entre el Alba o el Valencia y los demás. No siempre gana el que más dinero tiene, esto es el deporte".

Olympiacos

"Hay que considerar que lo que sucede con el Olympiacos es por el conflicto que tiene con la Liga griega, es un tema del baloncesto griego. No podemos ser contaminados por los problemas de otras ligas. Aceptamos a Olympiacos porque, aunque decidió no jugar la Liga de Grecia, no queremos interferir en este problema. Ellos tienen que evaluar si fue lo correcto, si les ayuda a actuar mejor en la Euroliga o a arreglar los problemas. Está la reputación del club, su responsabilidad... No tenemos que sufrir por ello. La Euroliga es una marca que todo el mundo identifica, no tiene que mezclarse con los problemas. No recomendaría a los clubes jugar sólo la Euroliga. Creemos en las ligas domésticas. Si no propondría una Euroliga 24 equipos y 46 jornadas. Si seguimos con 18 equipos es porque queremos que las ligas domésticas continúen. Tenemos una regla por la que si un club no participa en la liga doméstica no puede jugar la Euroliga, pero hicimos una excepción con este argumento. Si el Olympiacos hubiera descendido por resultados deportivos sería otro caso seguramente, pero es por algo que no funciona en el baloncesto griego".

Inversores

"Cuando hablamos de clubes con licencia A es que son propietarios de la Euroliga, todos tienen los mismos derechos. Nunca tuvimos la idea de abrir la compañía a otros inversores. Tenemos nueve ligas que son parte de la compañía, pero no hay terceras partes"