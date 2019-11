Casimiro: "El club quiere estar en la Euroliga, eso es clarísimo"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, estuvo en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Durante 45 minutos, el técnico cajista diseccionó la actualidad del club malagueño aprovechando el parón competitivo que ha habido sin la Eurocup. Intenta ser didáctico con cómo ve la evolución del baloncesto y da sus explicaciones sobre decisiones que toma en los partidos.

"No hemos parado. El miércoles hubo trabajos específicos, individualizados y personalizados. Ha sido una semana de mucho trabajo colectivo e individual. Nos viene bien. Da tiempo a recuperar tocados, con entrenamientos de exigencia para cargar, a nivel físico. A nivel de carga estratégica sí hay durante la temporada, pero no tanto físico. Estamos para llegar bien a Burgos", explicaba sobre cómo ha sido esta semana atípica sin partidos europeos el técnico manchego.

"El Unicaja trabaja a tope, poniendo todo de su parte cada jugador, cada miembro del cuerpo técnico, del staff técnico. El presente es trabajar mucho porque creemos que podemos mejorar muchas facetas del juego y tenemos que estar en ello. Con la predisposición del equipo, lo que venga será consecuencia de este trabajo. Como entrenador me gustaría estar al 100% ya, desde el primer minuto al último siempre, pero hay que ser coherentes con dónde estamos. Creo que no queda tanto camino por andar", explicaba Casimiro.

El tema ofensivo, los pocos puntos que anota el equipo, preocupa, pero Casimiro no lo ve todo tan negro. "Se habla del tema ofensivo, pero esto tiene muchas vertientes. Manejamos estadísticas avanzadas, no las puras y duras de volumen. Somos el equipo que más faltas cobra en ataque, somos el equipo que más tiros libres anota en toda Europa, por cada tiro que hacemos somos el que más cobramos faltas, vamos a la línea. Eso es que hacemos cosas bien en ataque. Es verdad que debemos jugar mejor sin balón, ocupar mejor los espacios, porque eso va a hacer circular mejor la bola y tener tiros con mejores porcentajes. Ahí tenemos que mejorar bastante, pero hay cosas que están bien en ataque. Por no hablar en defensa. En el rebote, por ejemplo, analizamos cuántos rebotes hay en un partido y cuántos cogemos. No puedes mirar sólo si coges 20 o 30 rebotes, sino los que hay disponibles en un partido. Si hay mucha efectividad no hay rebotes. Ángel Sánchez-Cañete es un avanzado a su tiempo en ello y cada vez lo tenemos más en cuenta", señalaba el entrenador: "Hacemos un 60% de tiros de dos y un 40% de tres hacemos. Cuando confeccionas una plantilla te sientas y empiezas a planificar, pero circunstancias de mercado te hace coger una cosa u otra. Hay unos apartados para mantener y mejorar y, a veces, el mercado te cambia. Hay que sacar el máximo rendimiento de lo que hay".

El Unicaja es uno de los equipos que más rota en toda la ACB, con sólo dos jugadores por encima de los 20 minutos en pista. Casimiro da explicaciones de por qué mueve tanto el banquillo. "Hay que remontarse a cuando el baloncesto era de otra manera. Si tiras de hemeroteca, no hace mucho, más de una década atrás, me decían que jugaba sólo con ocho jugadores. Pero no se puede tener la idea de cuando había 30 segundos de posesión, un baloncesto menos físico. Ahora hay cuatro cuartos, ocho segundos para pasar de pista, sólo 14 segundos en pista delantera... La calidad física de los jugadores ha crecido, el esfuerzo es brutal. No es la primera vez que hago esto. El Gran Canaria tiene 12 jugadores, el que más juega 22 y el que menos, 10. Es el baloncesto el que te lleva a esto. Tienes que estar siempre al máximo, tienes que estar a tope. Al máximo nivel de exigencia, al 100% en ataque y defensa, si el jugador es honesto, te dirá que seis minutos. Hay veces que nadie se entera, porque hay señales, que el jugador pide el cambio, no por el clásico gesto. No para que lo vea nadie. Un jugador no puede estar al máximo rendimiento de nivel físico mucho tiempo", sintetiza Casimiro.

Habló Casimiro de nombres propios:

Jaime Fernández

"He explicado lo de Jaime. Antes de esta ironía tras el partido del sábado pasado había explicado que el problema lo arrastra del año pasado, el verano con poco descanso con la selección no ayudó, lo tenía más irritado. Se le cambió el tratamiento, iba a entrenar unos días e iba a tener el tratamiento conservador. Nunca he dicho que no tuviera molestias. Después de jugar bien Jaime salió con una ligera cojera. Fue de forma irónica lo del tic. Lleva ese tratamiento, esta semana ha venido genial. Ha entrenado bien, cada día juega mejor, aporta bastante más aunque tenga esas molestias. Si se quiere extraer una frase mía... Con 17 años le hice debutar en la ACB, así que problemas con él no hay, sabemos los dos lo que pensamos".

Josh Adams

"No me arrepiento de tener a Jaime, Alberto y Adams. Es vital que estén Jaime y Alberto y Adams es algo diferente. Ha ganado algún partido, genera su propio tiro, tiene puntos, un físico tremendo... No comparto que no hace jugar al equipo, depende del momento. Dirige a veces de forma brillante, ojalá diésemos todos sus asistencias. Hay momentos en que la lectura no es la mejor, cierto. Sin Alberto o Jaime hemos tenido más dificultad. La plantilla está bien confeccionada. Estos jugadores combo tienen que existir. Hay mucho finalizador y tiene que haber alguien resolutivo. Mi objetivo es acabar con la misma plantilla. Son jugadores que lo dan todo, al máximo nivel trabajan. Como ética y mentalidad no se puede pedir más. Tengo que darle esa confianza. Bastante tengo con hacer funcionar a este equipo tan largo. A no ser que haya algo grave, toco madera, de duración, la idea es esa".

Stilma

"Se hizo un planteamiento diferente. Jugador número 13, dentro del equipo, por mi responsabilidad no acaba jugando y el mes es diciembre, el clave que nos planteamos. El año pasado jugaba con el EBA. Ha hecho año y medio de máximo nivel de trabajo, lo hace muy bien, pero como chico joven no le ve sentido al trabajo. No lo pongo y ahora debe expresarse en cualquier lugar en el que tenga minutos".

Tiro exterior

"No falta tanto tiro como falta seleccionar mejor. Hay que mejorar cinco puntos en porcentaje más seguramente. Hay que tomar mejores decisiones y seleccionar mejor. Es responsabilidad de todo el equipo, no del base. Hay cinco jugadores que deben respetar los espacios, los de la defensa, hay que hacer mucho juego sin balón y compartir la bola mejor. Con buenos espacios lo normal es que se hagan tiros de alto porcentaje, con el pie en el suelo. Cuando juegas con malas decisiones en ataque tienes peores tiros".

Deon Thompson

"Es muy determinante en zona interior, hay equipos que colapsan, otros le dejan serlo, algunos le hacen 2x1, a veces tiene que jugar de cara para abrir el campo y aparecer en las esquinas. Tenemos que encontrarle en situaciones no tan estructuradas o habladas. Al principio de los partidos jugamos más con él, con la estructura con Toupane y Waczynski abriendo espacios y después buscamos otras situaciones. Intentamos diversificar, pero también podemos buscarle por el criterio".

Euroliga

"No sabemos si está lejos. No me preocupa lo que se hable, me inquieta hacerlo bien en Eurocup porque es la vía para entrar. Que haya esa exigencia y esa presión a mí no me inquieta. El club quiere estar en Euroliga, eso es clarísimo, no se ha bajado el listón. El Asvel quizá tiene menos presupuesto, pero poco más. Hoy en día los equipos que están abajo, el Zenit está abajo con un presupuesto grande, Alba Berlín tiene más dinero que nosotros y está sufriendo, Valencia... Los que están un año juegas en inferioridad. Los que tienen licencia tienen continuidad tienen ventaja. Los equipos que entran por un año lo tienen más difícil. La Liga Endesa es muy exigente. Es una dificultad, pero a nivel deportivo tenemos que presionar a la entidad para llegar, sentarnos y decir que deportivamente tenemos la Euroliga y hay que dar un paso adelante como club".

Eurocup

"Tenemos muchas posibilidades de mejorar, ni me veo favorito ni me dejo de ver. Veo alcanzable todo, pero hay que ser conscientes y sensatos. Por mucho que yo diga, hay que hacerlo. La ambición bien entendida está en el día a día, en ser mejores en cada entrenamiento. Decirlo... Eso no lleva a ningún sitio, puede quedar bien pero no lleva a ningún lado. Tenemos potencial para estar en todas las competiciones a tope. Estamos en lo que tenemos que mejorar".

Avramovic y Ejim

"Vienen de otras ligas, les cuesta el nivel ACB, pero lo van a conseguir. Son jugadores incansables, son trabajadores al máximo. Avramovic hizo muy buena pretemporada porque tuvo tiempo y confianza para poder expresarse. Le saldrán las cosas, pero necesita, como Ejim, la lectura de dónde estamos, de la Liga Endesa, y expresarse en esos menos minutos que van a tener. El salto de calidad para estar en el Unicaja o clubes de este nivel es rendir lo mismo jugando menos minutos. Ellos dos, por su forma de trabajar, nos darán rendimiento. Con Adams y Avramovic se buscan jugadores finalizadores y generadores de ventaja, no siempre acabando sino pasándola también. Pueden jugar juntos dos de ellos, con Jaime también. Hoy en día necesitamos generadores de ventaja, finalizadores. Un buen manejador puede no ser un generador de ventaja. Hay que tenerlos, no por una carencia de su equipo".

Axel Toupane

"En esta plantilla que tenemos hay muchos jugadores de intangibles, que no se ven en las estadísticas, que si no se sabe lo que se pide igual no se valora. Axel es uno de nuestros mejores defensores. Bouteille viene con 20 puntos de media y mete tres, mete tres más con el partido vencido. Lo utilizo como stopper, para parar a la estrella del equipo rival. Tiene ese tiro, esa estética y elegancia. Como tirador tiene dientes de sierra, pero da mucha calidad defensiva. Necesitamos estabilizarnos como equipo en una media alta de rendimientos, pero pasa a todos los equipos. El Andorra le metió un parcial de 33-10 a la Virtus, con Teodosic y Markovic. El Madrid sale con más 20 y el Barça le responde con un parcial igual. Con tantos parones, tiempos muertos, instant replay... Se tiende a muchos parciales, hay muchos partidos dentro del partido. Si cometemos errores nos van a pasar cosas malas. Si no los hacemos, el baloncesto nos devuelve seguro el buen trabajo".

Shermadini

"La presión de un jugador entra cuando sus posibilidades están por encima del rendimiento del equipo. No tiene que ver su estatus en Tenerife con sus dos años aquí. Allí es principal con un rol principal. Con 25 minutos de media, con un pasador fantástico como Marcelinho, que dio el otro día 15 asistencias. Su suplente es Guerra. En un equipo de menos nivel, posiblemente, se rinde más porque las expectativas suyas están por encima del equipo. Si las expectativas del equipo están por encima tuya es cuando llega la presión".

Balance del año pasado

"No me arrepiento de lo que dije. Si ganamos un partido al Alba estamos es semifinales europeas. Y si ganamos el partido donde San Emeterio empieza a cobrar y dibujar faltas en el tercer cuarto hablamos de semifinales de ACB. Unas semifinales de ACB es un gran año. Estuvimos a un partido de pasar a dos semifinales. Una canasta o no es la línea".

Objetivo

"Hacerlo lo mejor posible cada día y competir al máximo. No voy a dar un titular".

Cómodidad

"Me siento muy cómodo en el club en el sentido de trabajar a gusto. Tanto el club como la entidad, me vale lo de dentro, tienen mucha, hay mucha exigencia a nivel de club. Mi realidad en Málaga es que voy por Málaga y me siento muy querido, también en el Palacio. Hay una realidad virtual de 40, que están contados, que me pueden criticar y es así. Que la prensa me critique forma parte de vuestro trabajo y del mío. En el supermercado y el restaurante, mi realidad es otra, me siento muy a gusto y muy bien. Me gustaría hacer las cosas muy bien. Depende de mi trabajo y rendimiento".

Evolución de filosofía

"El baloncesto es continua evolución y he tenido que evolucionar. Los espacios están cambiando en la cancha. Por la forma defensiva, a los equipos se les puede atacar manejando los espacios, pero los jugadores tienen una capacidad física y atlética para llegar a los sitios. A nivel físico, técnica y táctica la evolución es tremenda. El baloncesto de hace 20 años de mis equipos no lo identifico con el baloncesto de hoy en día".

Futuro

"Estoy centrado en el trabajo, tenemos que estar centrados en el rendimiento del equipo, en cada partido y cada entrenamiento, no en mi futuro. Es la exigencia y motivación real, no decir las cosas".