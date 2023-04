Ibon Navarro: "Si salimos al igual que contra Obradoiro, tendremos menos opciones"

El Unicaja se medirá al Breogán este jueves 20 de abril a las 20:30 horas en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, así ve Ibon Navarro la primera de las dos salidas que afrontan los cajistas: "Cuando Musa, Kalinoski, Trae-Hell Haynes y Mahalbasic se marchan parece que vas a bajar el nivel y y perder la dinámica, pero creo que todos los jugadores nuevos que llegaron han aportado a que eso no ocurra. Es un equipo muy agresivo que provoca muchas perdidas y viven de ello. Si estón acertados desde fuera pueden ganar de 20 al Madrid, pero sino lo están no se dejan llevar. Compiten en cada rebote y cada jugada. Tienen ganas de crecer en la Liga. A pesar del resultado siempre están compitiendo. Por supuesto, son una de las sorpresas, no solo por los resultados, sino por su chispa y juego, son muy peligrosos. Incluso, te diría que fuera de casa lo son más, porque han conseguido mejores resultados. Sin embargo, en su pabellón hay un gran ambiente, su afición le empuja mucho al margen del resultado".

Los malagueños deberán visitar dos pistas complicadas en menos de cinco días, como son Lugo y Zaragoza, por eso el técnico pide precaución: "Los jugadores están bien, Tyson parece que no tendrá problemas. Estos viajes cuando solo los puedes organizar desde el miércoles, te encuentras con problemas y no será cómodo. Toca competir en dos canchas complicadas como Lugo y Zaragoza, donde perdieron el Madrid y el Barcelona. Sin embargo, es cierto que no vamos a encontrarnos al mismo equipo de hace dos meses. Son dos salidas muy peligrosas, por eso lo hemos gestionado con dos días libres. Lo prometido era deuda".

Eso sí, el técnico de Los Guindos avisa que el arranque de partido que realizaron ante Obradoiro les pasaría factura ante los dos próximos rivales: "El último partido ante Obradoiro no fue el mejor en intensidad defensiva, pero no fue por creernos superiores. Este es un equipo que juega según su estado de ánimo y si este es bueno, todo va genial. No se trata de recurrir tanto al sufrimiento, sino a que se diviertan y ayuden entre ellos. No deben sacrificarse para jugar bien, necesitan estar disfrutando delante y atrás. El nivel de activación debe ser superior, si salimos así en Lugo y Zaragoza tendremos menos opciones, debemos hacer nuestro juego alegre".