Brizuela: "Me encanta el Carpena, estoy disfrutando mogollón"

Darío Brizuela fue protagonista destacado del Unicaja-Valencia. El vasco está en una nube de la que no se baja. Paternidad, buen juego, triunfos… Todo de cara. “Gracias por lo de la paternidad y todo eso. Era un partido muy importante para nosotros, que queremos estar compitiendo con los equipos de arriba, que es donde queremos estar. Hacer un partido con esta contundencia es importante”, comenzó.

Le escuchaba el Martín Carpena, que le ovacionó mientras atendía a Movistar: “Muy agradecido, muy agradecido, me encanta el Carpena. Tuve la mala suerte de que la mitad del tiempo que he estado aquí no había gente y ahora estoy disfrutando mogollón. Es una pasada. El mejor recuerdo que tenía era el de la Copa del Rey que se vivió aquí y esto está a ese nivel, es una maravilla jugar aquí”.

Acerca de su gran anotación, apeló al colectivo: “Estaba cómodo y por la forma de defender que tenían y en un momento de lapsus que tuvieron pues lo aproveché, pero bueno, este equipo es así. Habrá días en los que me toque jugar menos o no meter ninguna, que ya nos ha pasado. Así que nada, es estar preparado para cuando me llegue la oportunidad y lo bueno es que todos hemos anotado, todos hemos hecho un partidazo, lo importante es eso”.

Se mojó a la hora de analizar a Ejim: “Melvin es un todoterreno, a mí es el jugador que más me gusta del equipo, me encanta todo lo que es su juego y entre esas cosas puede tirar de tres”. Zanjó un debate de comentaristas pero quedó abierto otro con Germán Gabriel, desvelando una apuesta privada: “Queda mucho todavía para montar esa clínica y será en San Sebastián. Una apuesta que tenemos, soy muy de Donosti pero me encanta esa ciudad, tenemos una cena”.

Y se marchó corriendo a casa para ver a su hijo Bruno: "Intento estar centrado en el juego y no pensar mucho lo que tengo en casa, pero tengo ganas de llegar a casa y estar con mi hijo".