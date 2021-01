Brizuela se explica sobre El Rubius

Un aplauso a la carta en la que el Youtuber El Rubius explicaba los motivos de su marcha a Andorra, en plena polémica social sobre la elusión de impuestos con esas medidas, generó bastantes respuestas negativas a Darío Brizuela en las redes. El escolta vasco esperó al final del partido del Unicaja ante el Valencia Básket para explicarse.

"Me he visto en la obligación de aclarar lo siguiente: no defiendo que alguien vaya a Andorra para pagar menos impuestos (aunque sea legal), apoyo a una persona que se defiende así tras el linchamiento público recibido. No creo que se merezca pagar los platos rotos de la frustración social en la que vivimos a día de hoy. Si eso es motivo para llamarme lo que se me ha llamado, y tacharme de lo que se me ha tachado, bien. Lo acepto. Yo seguiré creyendo que somos una sociedad basada en valores más trascendentales", decía el jugador cajista.