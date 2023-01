Brizuela, sobre su renovación: “Hay que ganárselo en el campo”

El jugador verde pasó este martes 10 enero por el plató de 101 TV para hablar sobre su temporada en el programa de Zona Verde. Aunque también salió el tema de su futuro, ya que el escolta número 8 termina contrato este 30 de junio de 2023, eso sí, confirmó que no está preocupado por ese tema: “Soy consciente de ello pero es muy pronto. Es algo que todos los jugadores tienen en la cabeza, no me la como, eso hay que ganárselo en el campo y en ello estoy”.

Además, dejó claro que a pesar de haber sido campeón de Europa con la selección española, su mejor noticia fue la siguiente: “Es que voy a ser padre este mes”. Mientras que sobre la cita que le catapultó junto a Alberto Díaz este verano comentó lo siguiente: “Un buen recuerdo que va a durar toda la vida, pero soy de la opinión de que las cosas pasan. Lo disfrutamos mucho y fuimos campeones pero queda atrás, ahora lo que tenemos delante es Unicaja y si en verano se puede ir iremos, pero no soy de los que echan la vista atrás y se glorifican por lo que han hecho. Me educaron así y es un buen recuerdo que tengo”.

Si dejó claro que se alegra mucho por el pelirrojo: “Alberto se lo merece, se le tenía en menos consideración de la que se merece. Es uno de mis mejores amigos y creo que es algo recíproco, por eso estoy muy contento de él". Aunque recalca que su prioridad ahora es su equipo, por eso no piensa la cita de la selección el verano en el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia: “Queda muy lejos, hay mucha temporada y preparación todavía”.

Sin embargo, no esconde que le encantaría ir: “Me gustaría ir a mas torneos porque se aprende mucho y se disfruta, aunque no gane, lo mejor es estar con los que estás. Conozco a mucha gente desde hace años y poder juntarme con ellos es muy especial, esos son los recuerdos que tengo realmente. El tiempo que puedo estar con gente que no puedo estar durante el año”.

Incluso reconoció que se siente muy cómodo con el juego de Ibon: “Es más dinámico, me libera más de presión respecto al juego más estático de otros años que tenía mucho el balón en las manos. Estoy muy cómodo con ese punto menos de responsabilidad y más de libertad”. Y sobre las críticas a su forma de jugar, este es su mensaje para los que le acusan de chupón: “Me lo llevan diciendo desde que tengo 10 años, me ha gustado, me define como jugador y hay que aceptarse como es cada uno. Mi juego es así y a veces estaré acertado y otros tomaré buenas decisiones y no estaré acertado, ese es mi punto de vista”.

Eso sí, el 8 verde se mostró humilde y trabajador: “Puedo mejorar en todo, todo es mejorable. Incluso en lo que mejor se me da que no lo tengo claro, debo mejorar. Intento entrenar todos los veranos en el aspecto físico y en pista. Mi trabajo no para en junio, es contante y ahí están los resultados”. Aunque si destacó que se esfuerza por mejorar en defensa. Por último, dejó claro que está en deuda con la entidad de Los Guindos: “Estoy muy contento porque me sacó de una situación en la que no estaba nada cómodo, insistió y quiero recompensarlo”.