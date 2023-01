La voluntad de Yankuba Sima

Si se cumple el viejo adagio que dice “un jugador acaba jugando donde quiere jugar”, Yankuba Sima acabará viniendo al Unicaja. Pero no está siendo una operación sencilla que el jugador gerundense termine vistiendo de verde. Las conversaciones se estiran ya casi dos semanas y aún no se resuelve la salida del internacional española del Umana Reyer Venezia.

Hay un factor clave y es que Sima está haciendo todo lo posible por venir a Málaga. El jugador, de 26 años, considera que es una gran oportunidad en su carrera. Sus agentes continúan desbloqueando su salida, pero no obtiene el plácet para volar a Málaga, un lugar en el que no estaría en un grupo desconocido. No sólo ha coincidido con Brizuela, Díaz y Barreiro. También han trabajado con él Ángel Sánchez-Cañete y el delegado, Javi Salvo, en la selección española.

Sigue entrenándose Sima a las órdenes de Walter di Raffaele. Es el tercer pívot en la rotación y no tiene muchos minutos, pero no le sobra al cuadro italiano, que intenta llegar lejos tanto en Europa como en Italia y tiene ahí a un jugador que puede ayudar en caso de lesiones, no le falta el dinero y quiere sacar tajada. No se vistió el pasado domingo ante el Verano por un asunto de cupos, le dejaron fuera de la convocatoria, pero no ha llegado a estar fuera de la dinámica del equipo. Y este miércoles hay un duelo en la Eurocup en la que el Venezia recibe al ratiopharm Ulm que lidera en la posición de base el español Juan Núñez. Sima forma parte del plantel, aún, del cuadro veneciano. Es un partido en el que ambos equipos suman un balance de 5-4 y tiene cierta importancia dentro de lo larga que es la primera fase de la Eurocup. El próximo domingo, el Umana Reyer visita a la Virtus de Sergio Scariolo. Será significativo si juega o no estos días.

El Unicaja está teniendo paciencia con la situación porque Sima es la pieza deseada para sustituir a Lima, pero la paciencia no es infinita. Si esta semana no se desenreda el fichaje será complicado ver a Sima en Málaga. Viene un tramo de temporada con el arranque del Round of 16 de la BCL y tres partidos gordos en la ACB (Valencia, Gran Canaria y Baskonia) antes de la Copa muy exigente y el refuerzo debe estar metido en dinámica.

La dirección deportiva cajista no ha dejado de estar en el mercado estudiando opciones diferentes, tanto cupos como comunitarios y extras por el hueco que se dejó en la configuración de plantilla veraniega. Hasta ahora la prioridad ha sido Sima, pero se va agotando el tiempo.