Brizuela: "Estamos a tope"

Darío Brizuela habló en el hotel de concentración de los equipos en Madrid, antes del entrenamiento previo al partido. El jugador vasco respondió a las preguntas sobre el partido ante el Barcelona. Admitió el favoritismo rival, pero no quiso escudarse en la teórica inferioridad.

"No venimos en nuestro mejor momento, sino de una racha mala que es verdad que cortamos en Fuenlabrada. Pero esto es la Copa, es diferente y es a un partido. Si la quieres ganar tienes que ganar a los mejores. Nos tocan los favoritos, el Barcelona, pero estamos a tope", decía Brizuela, que bromeaba a la hora decir las claves: "Estarán escuchando, así que mejor no digo nada. El Barça es un equipo muy largo y físico, pero tenemos la ventaja, dentro de ser pequeños, de que podemos hacerle daño desde arriba. Ellos cambian mucho en defensa y podemos tener una ventaja jugando los pequeños contra los grandes. La defensa y el rebote, nuestro punto débil por así decirlo, pero si lo hacemos en esos aspectos bien competimos siempre".

"Si no ganamos perdemos la oportunidad de ganar la Copa. No por clasificarte último no vienes aquí pensando que no tienes nada que perder. Esa mentalidad es un error. El año pasado perdimos la final y nos duele y queremos ganar al Barcelona", decía, en un mensaje ambicioso, Brizuela: "Tenemos que ser muy inteligentes. Ellos con su defensa y su físico intentan que el equipo contrario se precipite en sus decisiones. Tenemos que encontrar ese equilibrio, atacarles desde fuera pero siendo inteligentes. No va a ser fácil, pero las posibilidades pasan por ahí".

"Ha pasado un año, cambiaron de entrenador. Tiene los mismos jugadores pero es un equipo diferente. No hemos pensado en que lo eliminaran pronto", respondía sobre la temprana eliminación del Barcelona el año pasado Brizuela, que también era cuestionado por el regreso a Madrid: "A mí me hace ilusión jugar en el pabellón que jugué tantos años, pero me haría más ilusión jugar en San Sebastián".

"No creo que el cambio de entrenador se mida o calcule, si es pronto o tarde lo dice la competición. Estamos contentos con Fotis, estamos mejorando, pero decir que es pronto o tarde sólo sería una excusa", cerraba el vasco sobre el cambio de entrenador.