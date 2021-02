Yannick Nzosa: protección de Katsikaris y piropos de Jasikevicius

Puede sorprender, pero del jugador que más se habla del Unicaja en la antesala de la Copa del Rey es de Yannick Nzosa. La irrupción en la élite del congoleño de 17 años ha sido un estruendo. Incluso para la ACB es uno de los nombres a seguir estos días en Madrid. Fotis Katsikaris le dio galones desde su llegada y es el primer pívot del equipo malagueño, con un rendimiento sobresaliente. Da pasos agigantados en su desarrollo, dejando detalles cada vez que sale a pista. La Copa, siempre un escaparate para jugadores de esta calibre, pone aún más focos sobre el joven. En el club de Los Guindos se le protege y se le intenta meter en una burbuja que se ha creado en torno a su figura, con la lógica de que es un menor de edad.

El propio entrenador griego, con carretera en escenarios similares, lo quitó piedras de los bolsillos en rueda de prensa con habilidad antes de uno de los días de más trascendencia en su incipiente trayectoria. "Espero y deseo que Yannick llegue a jugar mañana como si estuviera jugando con sus amigos. Como está jugando hasta ahora. Ojalá, yo no lo puedo controlar esto. Ojalá no entre en la situación de que hay un foco sobre él, de que la gente habla de él. En el hotel que vamos a ir espero que Rosa [en referencia a la jefa de prensa] haga un buen trabajo para que no le molesten con las entrevistas. Imagino que todo el mundo necesita caras nuevas y además es guapo el chico, y es muy atractivo. Es un jugador que todo el mundo habla de él. Lo vamos a ayudar, creo que es un trabajo de todos. Es un partido más. Con su edad quiero que juegue alegre, que juegue sin poner una presión extra para demostrar. No tiene que demostrar nada, tiene que seguir disfrutando, trabajando y creciendo como jugador porque está en sus inicios. Va a tener un trabajo super complicado con los árboles del Barcelona", razonaba el heleno.

Desde Barcelona, cuestionado por él, Saras Jasikevicius se deshacía en elogios hacia Nzosa. No es una pose del lituano. "Siempre aparecen estos talentos de vez en cuando que tienes ganas de verlos, es muy interesante. Estamos viendo muchos partidos para verlo. A ver si tiene la humildad, ética de trabajo para llegar muy lejos. Talento no le falta. Como cualquier joven va con muchísima energía, al 100%, la verdad es que es muy bonito de ver esta gente joven. Ojalá pueda seguir mucho tiempo en ACB y que le salgan bien las cosas", aseguraba el entrenador del Barça. Este viernes al joven le tocará fajarse con pívots como Brandon Davies, élite europea. Hay expectación por ver cómo responde en un escenario grande.