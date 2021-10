El CB Marbella, ante el gallito Círculo Gijón (18:00)

Tercera jornada para el CB Marbella en esta Liga LEB Plata y segundo envite como local. Esta vez el conjunto azulón recibe a uno de los gallitos de la competición, a un Círculo Gijón Baloncesto que hasta la fecha cuenta con derrotas sus dos participaciones en la competición. Los azulones, que recuperan a Lazar Mutic para la causa, quieren resarcirse de la derrota en el derbi ante Damex Udea Algeciras ante un conjunto asturiano que vendrá a por todas para no verse desde el principio en la zona baja de la clasificación.

Sumar es providencial para los de Rafa Piña por muchas razones. La primera de ellas, porque volver a la senda del triunfo es vital para la confianza del equipo, que a pesar de no hacer un buen partido en Algeciras estuvo cerca de llevarse el gato al agua. Por otro lado, por la importancia de dejar a un rival directo como es Gijón con cero triunfos en las tres primeras fechas, con el esfuerzo que conlleva luego sumar y ascender posiciones para entrar en los play off.

De esto sabe mucho Rafa Piña, que en la previa del partido afirmó que “Gijón tiene grandísimos jugadores, muy determinantes y que van muy directos al aro. Son muy verticales, les gusta mucho tener la pelota y sus jugadores importantes pueden hacernos daño. Son un grupo en el cual hay dos o tres jugadores que acaparan muchos minutos de juego”. Para el marbellí la derrota ante Algeciras “vino porque no estuvimos en el partido en un segundo periodo y en un tercer periodo desastroso por nuestra parte. Llegamos tarde al encuentro y cuando quisimos no pudimos. Lo positivo, si es que de las derrotas se puede sacar algo positivo, es que fue fuera de casa y a principio de temporada. Esto nos tiene que servir para aprender”.

Sobre el estado de su equipo, Rafa Piña tiene claro que “vamos creciendo en unas situaciones y en otras tenemos que mejorar, como en defensa. Hay que ser más constantes. Los porcentajes de tiro al final son rachas y ahora estamos en un momento en el que no entran, pero no me preocupo demasiado porque tenemos jugadores de sobra para anotar desde fuera. Jaime Llano, Taylor Cameron, Bogdan Nedeljkovic… Talento tenemos, ahora nos falta esa suerte que de momento no llega”.

El rival de esta semana sigue comandado por Nacho Galán en el banquillo y han incorporado a varios jugadores de renombre, entre ellos el ex de Zamora Anthony Libroia. El exterior es una de las claves de su equipo, promediando 15 puntos en sus 33 minutos de media en el parqué. Otro de sus anotadores compulsivos es Quarry Greenaway, que estuvo firmado por el CB Marbella la temporada pasada pero que la situación del Covid-19 no le permitió llegar a la Costa del Sol. El jugador con pasaporte dominica también acapara muchos puntos, con 15 por encuentro, y es otro de esos jugadores en los que confía su entrenador dándole 34 minutos de media. Así, su mayor peligro es Unai Mendicote, otro ex de Zamora que la temporada pasada fue una pesadilla para el CB Marbella. Con casi 20 puntos es su mejor pilar ofensivo, aunque en el rebote también aporta lo suyo con casi 10 rechaces capturados. Ese es el tridente a seguir del Círculo Gijón Baloncesto, aunque no se puede descuidar al ya veterano y conocido Javi Lucas, al italiano Andrea Donda, a Adriá Duch, ex de Tarragona, y a Álex Rivas, que debuta en LEB Plata esta temporada.

El partido estará dedicado al ‘Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama’ y durante el encuentro los jugadores del CB Marbella vestirán cubres rosas para conmemorar la lucha contra esta enfermedad. Además, se instalará una hucha a la entrada del Pabellón Carlos Cabezas para que todos los abonados que quieran aportar su grano de arena, cuya recaudación irá destinada a la Fundación Cesare Scariolo. Para esta jornada se pondrán a la venta un total de 30 entradas al precio de 5€, e igualmente la recaudación irá destinada a dicha fundación.