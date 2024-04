López Nieto: "No podemos estar en la Euroliga aunque tuviéramos todo el dinero del mundo"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, habló en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga en la resaca de la celebración por el título de la Basketball Champions League. Fue una decisión suya salir de la esfera de la Euroliga y cambiar a la FIBA y a la tercera temporada ha llegado el título en la competición.

"Estamos muy contentos. En la fiesta hubo muchos altos directivos de la Fundación y el Banco. La marca Unicaja soporta esta ilusión durante tantos años. Es el patrocinador más longevo del baloncesto europeo", decía López Nieto, que era cuestionado por si habría un aumento de asignación: "No hemos hablado de esto, tenemos que generar nuestros recursos, no podemos pedir continuamente aumentos a la propiedad. Tenemos que adaptarnos al modelo deportivo que hay. Ellos verán lo que quieran que sea el equipo en un futuro dependiendo del marco competicional que tengamos. Esto es un proyecto sólido, sostenible y sostenido en el tiempo. Lo que ocurre es que a veces los marcos deportivos pues otra gente te pide esfuerzos, pero los recursos no se pueden pedir siempre al mecenas, hay que darle más alimento".

Acerca del premio de la BCL, López Nieto confirmó que "es un millón de euros, 100.000 euros de la previa, ganar la semifinal son 300.000 y la final, 600.000. No está mal, pero la temporada es larga y la BCL supone 8-10 viajes al extranjero. Tampoco es para tirar cohetes, pero es el marco más rentable del entorno europeo al cual podemos acceder. No hice las cuentas, pero entre viajes y bonus de los jugadores no andará muy lejos de esa cantidad", señalaba el presidente, que no dialogó con los responsables de la BCL acerca del futuro del club en la competición: "No era el momento de charlar de futuro, era momento de hablar de otras cosas. Tendremos conversaciones a posteriori, cumplimos el contrato y veremos cuáles son las condiciones. El marco va a cambiar en breve y tenemos que estar posicionados. Ahora no vamos a pegar volantazo, porque nos ha ido bien, les ha ido bien a todos los que jugaron la BCL en sus diferentes ligas. Los tres equipos españoles estamos bien posicionados en la ACB. La competición es muy llevadera, te permite cada dos semanas a principio de temporada no estar toda las semanas viajando. Comparativamente es mejor. El Bonn trasladó prácticamente su equipo y entrenador al París y ha ganado con mucha más facilidad la Eurocup que la BCL. Son datos objetivos. El marco ideal sería que Eurocup y BCL estuvieran juntos, pero como no va a ocurrir este próximo año vamos a seguir donde estamos, que nos ha ido bien. Sería un volantazo y falta de criterio. No estoy contento con que estuviéramos en Belgrado con tan poco público, pero en el tema competicional pues sí estamos satisfechos".

¿Y la Euroliga? "No podemos estar en la Euroliga aunque tuviéramos todo el dinero del mundo. Si quisiéramos, tendríamos que ir a la Eurocup. Y no, no es el momento. Estamos contentos con la BCL. Esto va a cambiar pronto y vamos a estar posicionados en el sitio más inteligente".

Málaga CF: "Es momento de tener tranquilidad"

López Nieto explicó cómo vivió la derrota del Málaga en Córdoba en Belgrado. "Estaba con el móvil mirando el resultado, fue un poco triste. Tampoco me alteré mucho, es un momento para tener tranquilidad. Es complicado un examen cada día y todo el mundo opinando mantenerse frío es difícil. Hay que sacar productividad de lo que hay. El equipo ya no va llegar a ascender directo. Hay que preparar el play off de una manera concienzuda. Tercero o cuarto puede tener una incidencia pero recuerdo en los play off de Segunda A, que tengo mucha experiencia, que el sexto ha ascendido más veces que el tercero. Son partidos muy definitivos y hay que prepararse para esos partidos. Esta categoría en la que está el Málaga es de circunstancias, de jugadas puntuales, de jugadas de rechace, a balón parado, de buenas defensas. No es un equipo contundente para decir vamos a ascender, pero no lo tiene ninguno. No ves claro uno mejor. Los nervios van a jugar mucho y La Rosaleda tiene que pesar".