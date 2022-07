Canadá, una decepción peligrosa (21:00)

La victoria de España sobre la República Dominicana le permitió acabar en la segunda plaza del grupo B. Ello le lleva a cruzarse con Canadá este miércoles a las 21:00 horas en Alhaurín de la Torre. Será el partido que cierre la fase de octavos de final del Mundial sub 17 de Málaga, que se disputará en un solo día entre Marbella y El Limón alhaurino.

Es un duelo que, a priori, parecía diabólico para España. Pero la imagen que han ofrecido los canadienses no ha sido nada buena en los dos partidos de nivel que ha jugado. Perdió con contundencia ante la Francia de Risacher y Pietrus por un claro 87-55 y se repitió la mala imagen en el duelo ante Serbia que cerró el grupo (86-67). España, con la victoria, evitó así medirse a los serbios, ante los que perdieron en la fase de preparación. En el horizonte aparecen en cuartos de final Australia, claro ganador del grupo D, y Francia en semifinales en vez de Estados Unidos, pero es aventurarse demasiado. Primero hay que tumbar a un equipo con potencial pero que empezó a trabajar sólo dos semanas antes del torneo. En anteriores ediciones trajo a dos números uno de draft de la NBA a posteriori como Anthony Bennett (2010) y Andrew Wiggins (2012). También a RJ Barrett algún año posterior. De hecho, Canadá es la cuarta del mundo en el ranking de selecciones inferiores de la FIBA. Aún no se ha trasladado tamaño potencial a la selección absoluta pese a que es el segundo país con más jugadores en la NBA en Estados Unidos y algunos de ellos con bastante protagonismo. Ahí anda Nick Nurse, campeón de la NBA con los Raptors, intentando meter al equipo en el Mundial 2023 en las ventanas.

Llama la atención por su tamaño el gigante Olivier Rioux, que con sólo 16 años mide 2.28 metros. Se medirá en un duelo inusual incluso a nivel senior de altura con el español Aday Mara (2.20), quizá la cara más visible de la generación por su tamaño, aunque hay talento repartido por todas las posiciones. Rioux, que trabaja en la Academia IMG de Florida y que probó con el Madrid en preinfantiles, promedia 2.7 puntos, 6.3 rebotes y 1.3 tapones. Es verdad que condiciona algunos tiros pero no es un jugador dominante. Hay, no obstante, proyectos interesantes entre el resto de jugadores. El eléctrico base Osezojie Okojie suma 9 puntos, 3.7 asistencias y 3 rebotes, el alero Jaion Pitt 7.7 puntos y 6.7 rebotes y el alero Stephen Osei es un ala-pívot con 10 puntos y 5.3 rebotes. El escolta Ishan Shamar es un escolta que se va hasta 9.3 puntos y 3 rechaces. Los scouts presentes ven potencial en el espigado ala-pívot Christian Nitu y el 3/4 Char Yeiy pensando a largo plazo, aunque no están teniendo gran presencia en los planes del técnico.

Llegar al Carpena era la gran obligación del equipo español, es decir, estar en cuartos de final como poco para que la fase en la que se reparten las medallas tenga más repercusión. Si no se gana hoy, habrá que quedarse en Alhaurín para jugar por el noveno puesto, lo que sería un palo. El reto de meterse en un gran pabellón pedía respuesta a los chavales. Ya pagaron el peaje de un duelo muy duro contra Lituania que se acabó complicado y se perdió, lo que ha llevado a un camino más duro. No obstante, también evita relajaciones. Hay que rendir desde el primer día de los cruces y la cuota de errores ya está gastada con el estreno.