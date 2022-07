La saga Pietrus regresa Málaga

Son días de ebullición de personas relacionadas con el mundo de baloncesto los que se viven en este Mundial sub 17. Hay visitas especiales, como la de Florent Pietrus, miembro del mejor Unicaja de la historia, el que enlazó Copa-Liga-Final Four de 2005 a 2007. Flo (Les Abymes, Guadalupe, 1981) era un jugador clave en el engranaje de aquel equipo campeón. Intendencia, trabajo, capacidad para defender casi a los cinco rivales. De alguna manera, algo de lo que ha adolecido el Unicaja en los últimos años. Está en Málaga porque su hijo, Illan, es una de las figuras del potentísimo equipo francés, en el que comparte pista con Zaccharie Risacher, igual que hicieron sus padres con el club malagueño.

El pequeño Illan, que correteaba por el parqué del Carpena y al que los jugadores de aquel equipo cogían en brazos, es ahora el base titular de Francia sub 17. El domingo rompía el partido ante Canadá desde el primer cuarto con una racha de anotación. Promedia 12 puntos y 2.5 asistencias por partido y marca la línea defensiva. Mide 1.89 metros y es un jugador eléctrico, sin el físico de momento de su padre o de su tío Mickaël (jugó en la NBA varios años, de hecho el balón que lleva Illan en la foto junto a su padre de pequeño es de él en su época en los Warriors), pero con mucha movilidad e intensidad.

En las gradas de Alhaurín de la Torre le sigue su padre y su familia. Florent habla con Málaga Hoy y muestra su entusiasmo por estar de vuelta. Llegó con 23 años y se fue con 26, pero son temporadas grabadas a fuego para él y para todos los que las vivieron de cerca. "Siempre tengo muchos recuerdos de aquí. Estuve viendo a Carlos Cabezas en Los Guindos jugando con los veteranos. Me hacía ilusión ver a la gente que siempre me ha tratado muy bien, como si fuera familia. Estoy muy contento cuando vengo a Málaga. Me hizo mucha ilusión. Vi a Pepe Sánchez, que hacía muchos años que no lo veía, me dio una gran alegría, no esperaba verlo. También estuve con Jorge Garbajosa. Siempre son gente que me trataron muy bien y además ganamos títulos. Para el resto de mi vida estos compañeros con los que jugué en Málaga serán parte de mi familia", decía el que fuera ala-pívot francés, casi 200 veces internacional con su país: "El Unicaja fue mi primer equipo fuera de Francia, fue muy importante para mí sentirme como en casa, cómo me acogieron, eso no lo olvido. He ido a comer estos días a Puerto Marina. Hubo gente que me reconocía por el esfuerzo y los títulos que conseguimos. Málaga será siempre mi casa y mi familia. Sigo al Unicaja desde lejos, pero mi corazón siempre estará con ellos".

Ahora, Florent observa desde la grada a Illan. "Ya no es pequeño, no. Crece muy rápido (risas). El tío está muy concentrado en su baloncesto. Cuando me fui de aquí tenía dos años y ahora tiene 17. Me hace mucha ilusión verle jugar aquí y él también tiene mucha ilusión por hacerlo bien porque sabe que jugué aquí y sabe lo que disfrutamos cuando estuvimos en Málaga, tenemos muchos recuerdos y hablamos mucho de aquellos años. Tiene 17 años, ha empezado con el primer equipo del Strasbourg, la cosa va muy rápida para él. Intento que esté más concentrado en la pista y yo me encargo de lo que pasa fuera. Es muy impresionante porque juega con mucha cabeza y seguro que tiene mucho más talento que yo".

"Creo que le puede ayudar que yo haya vivido antes este proceso. No le hablo demasiado tampoco, porque quiero ser su padre por encima de todo. Le doy algún consejo sobre lo que veo en la pista, pero él tiene muy claro lo que quiere y cómo lo tiene que conseguir. Le apoyo y ayudo, ya está", dice el caribeño de origen sobre cómo se desarrolla su vástago, al tiempo que destaca la coincidencia con el hijo de Risacher. "Es increíble ver ahí a Zaccharie también. He jugado con su padre aquí en Málaga y ahora están ahí los dos jugando juntos. El tiempo va muy rápido y estoy muy contento por ellos. Sé que es mucho trabajo y que no es fácil estar ahí. Son muy jóvenes y tienen todo el futuro por delante".

Al acabar el partido ante Canadá, Illan habla sobre la importante victoria y responde con una gran sonrisa sobre lo que supone jugar para él un Mundial en Málaga. "Está muy bien. Mi padre está aquí, con la familia, ellos me dicen que tienen muy buenos recuerdos. Me hace mucha ilusión. Yo ya empiezo a acordarme cuando estábamos en Valencia y Madrid con el Estudiantes. Mi padre se porta muy bien conmigo. Me da consejos, pero me deja también", afirma el joven base, que tiene muy claro qué quiere para esta gran experiencia que está viviendo: "La medalla de oro. Tenemos un gran equipo, pero también hay muchos muy buenos, como España y Estados Unidos, pero queremos conseguir el título". La saga Pietrus está en Málaga. Y Flo ya sabe lo que es ganar títulos en esta tierra.