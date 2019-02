Suárez, incógnita hasta el final

No ha cambiado sustancialmente la situación de Carlos Suárez dos entrenamientos después de que hablara antes de empezar el trabajo el martes. El capitán completó parte del entrenamiento del martes y este miércoles lo hizo casi entero, pero fue una sesión sin mucha exigencia. No ha trabajado aún con ritmo real de partido.

Se cumplen en breve dos meses desde que Carlos Suárez se rompiera muscularmente, con recaída incluida. Una lesión muscular admite menos riesgo que una en una articulación o que en un golpe. Hay tratamientos para el dolor o para bajar la inflamación. El músculo se expone a una rotura más grande que puede comprometer lo que queda de temporada.

Suárez ya expuso su visión, no va a ser egoísta y va a ponerse al servicio del equipo. La idea es que se vista (no ha viajado el canterano Morgan Stilma) y forma parte de toda la preparación del partido de este jueves ante el Iberostar. Que juegue ya eso otro cantar.

Luis Casimiro se refirió a su situación tras el entrenamiento del miércoles. "Con Suárez tenemos que ir aprovechando cada hora que pase. No son entrenamientos de un gran ritmo de partido esta semana, no ha completado entrenamientos enteros", avisaba el técnico: "Cada día que pasa coge mejores sensaciones, pero lo evaluaremos horas antes, tomaremos la decisión ya en Madrid. Lo que ha hecho le reconforta, pero aún no se ha probado con mucha exigencia".