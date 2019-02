"Máxima ambición y máxima humildad"

Antes de partir rumbo a Madrid en el AVE, Luis Casimiro habló para los medios de comunicación en el Martín Carpena. El técnico manchego transmite serenidad y ambición sin dejar de sentir el cosquilleo de las grandes ocasiones. Celebra que haya más de 500 aficionados malagueños en el WiZink Center, habla de cuando vivió en directo la explosión de Pau Gasol en el Carpena en las semifinales de la Copa de 2001 en Málaga cuando dirigía al Cáceres, de que le gusta el ambiente, quita hierro a la derrota de hace un mes ante el Tenerife... "La expectativa es alta. El billete de vuelta está abierto y no sabemos cuándo lo utilizaremos, ojalá sea lo más tarde posible. Llegamos con buenas sensaciones, en buen momento, no es garantía de éxito en la Copa. Pero es mejor llegar así que de otra manera. Sabiendo que las sensaciones son buenas, máxima humildad y ambición", decía como preámbulo el entrenador del Unicaja."Si digo que no tiene que ver mucho cómo llegan los equipos tampoco diré que tiene mucha importancia tiene el partido anterior de hace un meses. Hay muchos condicionantes, emociones, los primeros minutos, la confianza que desarrollas... Estamos abiertos a un partido complicado, un rival difícil que nos pondrá dificultades. El partido de hace un mes no significa nada, el Barcelona llegó mal y fue campeón el año pasado. Vivo del presente, no del pasado y del futuro", contextualizaba el entrenador cuando se le preguntaba sobre el partido de hace un mes, en el que los canarios vencieron con autoridad en Málaga.

Acerca de las cualidades del rival, Casimiro dijo que hay una línea de continuidad respecto a lo que hizo antes de su año en Valencia Txus Vidorreta. "Maneja sus conceptos ofensivos y defensivos, siguen los jugadores que tenía Txus tras el paréntesis en Valencia, tienen muy buenos jugadores, juegan de memoria, con muchos automatismos adquiridos, son sólidos, están en play off y Copa, debemos encarar el trabajo con humildad y hacerlo bien. Hemos intentado prepararnos no sólo para defender su triple, también su contraataque, situaciones de tiro exterior, de poste bajo, que juegan mucho, y su rebote ofensivo. Que estos tiros abiertos, normalmente tras extra pase, estén contestados, bajar ese porcentaje y tener el rebote para manejar el ritmo de partido", analizaba el entrenador.

Sobre la única victoria conseguida por el equipo malagueño en los últimos nueve años, Casimiro era taxativo. "Sigue siendo pasado, me interesa el presente, está el equipo mentalizado, llegamos bien, con ambición en hacer el trabajo de cada posesión para salir adelante. Si hacemos este trabajo pensaremos en ganar partidos", incidía el técnico, que ahondaba en que "debemos realizar muchos detalles bien, detalles de todo tipo. Los partidos se resuelven con conceptos de técnica individual, cerrar un rebote, hacer un close out en una recuperación, saltar en un pick and roll y recuperar... Seguramente un aspecto de técnica individual sea lo que haga ganar el partido".Se le recordó a Casimiro esa canasta de Wiltjer sobre el Manresa que valió para llegar a la Copa de pico alto: "Es un exponente de equipo, sabemos que no teníamos tiempo muerto y no sabíamos cómo iba a actuar el equipo contrario. Pase, pase, pase, demostró que la fuerza está en el equipo. Se han hecho detalles bien y la mentalidad del equipo es buena. Estos últimos partidos dan confianza".La baja de McFadden en el rival no la interpreta Casimiro como una ventaja, al contrario. "Es bueno para ellos, era un jugador con un rol residual ahora en los últimos partidos, aportando poco. Si había gestos de indisciplina, eso ayuda para que los que están en el barco siguen ahí. Ayuda mucho, el rol tras la lesión no ha sido nunca el mismo", aseguró.

Abrir la Copa, entiende el entrenador, no es un obstáculo. "Hay que concentrarse en el baloncesto, no pensar más allá. Cuando llegas esta tarde al hotel, es el mayor exponente del baloncesto del país, hay ojeadores dela NBA, hay que abstraerse de esa situación y centrarte a lo que vas en el equipo, el trabajo. Por otro lado, debe ser bonito y motivante. Normalmente no hay ambiente de Copa grande el primer partido, recuerdo que tuve que jugar en el BEX de Bilbao hace unos años abriendo y había poca gente", recordaba Casimiro: "Tenemos que centrarnos en este partido haciendo nuestro trabajo. Me gusta que conforme llegas y es el primero, no cambia nada de una dinámica de un partido cualquiera, el calentamiento es el mismo que otro partido, no es como si es el segundo que tienes que estar pendiente del partido anterior"."La presión la llevo conmigo siempre, mi trabajo, mis jugadores. Lo que percibo aquí en Málaga es bonito, bueno, la gente vive la Copa del Rey, va a haber 500 aficionados, los nuestros son de los mejores de España. La Copa es un objetivo al que hay que llegar y estamos ahí. Detecto la ambición de todo el mundo, la tenemos todos, no es presión sino un motivación", fue el último mensaje de un ambicioso Luis Casimiro.