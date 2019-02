Carlos Suárez: "Forzar sería egoísta por mi parte"

Dos meses después de su lesión, Carlos Suárez ultima la vuelta al parqué. Se marcó como objetivo estar en la Copa del Rey, pero un "receso", como afirmaba semanas atrás Luis Casimiro, alargó los plazos de su vuelta. El de Aranjuez se reincorporó este lunes a los entrenamientos de manera parcial y trabaja para ayudar al equipo en Madrid, pero todo dependerá de su evolución. No obstante, no le quita el sueño. Asegura el capitán cajista durante el media day previo al torneo del KO, celebrado en el Martín Carpena, que su regreso solo se dará en las mejores condiciones.

"Me encuentro bien después de haber estado dos meses en el dique seco. El lunes empecé a entrenar con mis compañeros, pero todavía no he hecho ningún entrenamiento completo. Esperando al jueves, a ver cómo pasa la semana. Las sensaciones son típicas tras dos meses sin entrenar, te falta ritmo. Pero son buenas. Queda el entrenamiento del martes y el del miércoles para decidir si puedo ayudar a mis compañeros. Estar se puede estar, pero yo quiero ayudar a mis compañeros y aportar de manera positiva al equipo. Si no me encuentro bien, evidentemente no voy a forzar porque sería egoísta por mi parte", narra Suárez sobre su situación.

Decía Luis Casimiro que se sentía "un poco culpable" de ese paso atrás en la rotura de fibras en el gemelo derecho de Carlos Suárez a mitades de enero. El capitán quita responsabilidad a su técnico y toma con naturalidad lo ocurrido: "Yo era el que quería estar con mis compañeros cuanto antes, pero la lesión es un poco complicada, traicionera. Las sensaciones eran positivas, no tenía dolor, y pasó lo que pasó. Para nada la culpa fue de Luis, ya me había pasado anteriormente. El que quería jugar era yo. He tenido que hacer otro trabajo, muchas horas de gimnasio, pero me falta ese ritmo de estar en la pista".

Tras lo ocurrido, no se mete prisa. El madrileño dice que solo estará si puede aportar: "Quiero estar el jueves, porque si perdemos estamos en casa. Pero quiero estar para ayudar al equipo. Si no me encuentro bien, hablaría con Luis (Casimiro) y le diría que honestamente no estoy para ayudar. Jugamos contra un rival que nos ganó de 20 puntos hace pocas fechas, sería menospreciarlo. Y ellos es lo que quieren, que vayamos de favoritos. Y ahora mismo es el equipo más en forma de la liga junto al Barcelona. Como todos los partidos de Copa, es una final. No podemos pensar más allá del jueves".

"Ansiedad ninguna. Sabemos que tenemos en pocas fechas una eliminatoria como la del Alba (cuartos de final de la Eurocup) y quiero estar ahí. Uno de los objetivos es la Copa, por supuesto, pero no debemos volvernos locos y tenemos también la Eurocup, que es igual de importante", añadía Suárez.

Más allá de su situación individual, el capitán analiza el momento en el que llega el Unicaja a la Copa del Rey tras ganar a Real Madrid y Manresa: "Ahora estamos moralmente muy bien, estas dos victorias en casa han sido muy positivas. Estamos en un muy buen momento. La Copa es lo que tiene, si haces tres partidos buenos te puedes llevar un título. Con toda la trascendencia que tiene entre los medios, es el torneo con más expectación de Europa. Esperemos poder estar a la altura".

También profundiza en su análisis del Iberostar Tenerife, rival en estos cuartos de final del jueves (19:00): "Es el equipo que mejor se pasa el balón de la Liga, que mejor juega en equipo, ahí está la estadística, han tenido tres MVP de la jornada y alguno del mes. Tienen un gran entrenador que conoce la liga, la competición, y va a ser muy duro. A mi modo de ver no va a ser el rival más fácil porque ahora mismo vienen de tapados y el 6 de enero ya nos ganaron de 20".

Por último, Suárez envía un mensaje para la afición cajista: "Van a ir 500 o 600 personas a Madrid. La Copa es el torneo más especial del año y el equipo quiere conseguir algo bonito. No voy a decir que vamos a ganarla porque sería mentir, pero lo que vamos a dar es el 100% para intentar conseguir algo grande y que estén orgullosos de nosotros".