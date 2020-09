La impotencia en el rebote en Badalona hizo recordar, además de al pívot imaginario que no está aquí, a Carlos Suárez. El capitán, por colocación e intensidad, siempre fue un gran reboteador. Ha sido, de hecho, el mejor en esa faceta repetidamente en las últimas temporada. Pero habrá que esperar alguna semana más para que pueda ayudar al equipo. Suárez sigue con su proceso de recuperación de la rotura fibrilar que se hizo a principios de temporada. Se suma a la rotura que apenas se entrenó. Y la longitud de la rotura aconsejaba, de primeras, unas seis semanas de ausencia. Siempre se intenta acelerar si se dan las circunstancias, pero en este caso se van a cumplir los plazos.

No se espera a Suárez para los dos duelos de esta semana, Barcelona y Andorra (si se puede celebrar después de los positivos registrados en el equipo del principado) y tampoco para el del estreno de la Eurocup del martes siguiente. Aunque ya está en proceso final de recuperación, no ha trabajado aún con el equipo y se suma el hecho de que no ha realizado pretemporada ni ha jugado en la preparación.

Con la ausencia de Suárez, en pretemporada ha tenido algunos minutos el canterano Yannick Nzosa, pero en Badalona Casimiro comprimió la rotación interior a cuatro jugadores, con Guerrero en pista durante seis minutos. Entre Abromaitis, Thompson y Gerun asumieron prácticamente todo el peso de minutaje. Ellos deberán tenerlo también en los próximos partidos, a la espera de si Casimiro aplica alguna variante táctica o de roles en dos encuentros de la máxima exigencia como serán los que tendrá que afrontar el Unicaja en un comienzo de temporada bastante exigente y en el que el primer capítulo ha sido bastante decepcionante para la expectativa del aficionado.