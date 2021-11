Carlos Suárez y su situación: "No me puedo dejar llevar"

Carlos Suárez lleva tres partidos sin jugar pese a estar disponible. Una situación extraña para el capitán del Unicaja, que aunque ya está sano no está entrando en la rotación de Fotis Katsikaris. "Es una decisión de Fotis. Él ahora a lo mejor piensa que no estoy al ritmo de mis compañeros, que necesito más tiempo de readaptación y confía en otros jugadores. Tengo que seguir trabajando, entrenando, para cuando me llegue la oportunidad aprovecharla", explicaba en una entrevista en Ser Deportivos Málaga.

"No me puedo dejar llevar, tengo que seguir trabajando e intentar en cada entrenamiento poder demostrar que pueden confiar en mí", aseguraba el madrileño, que aseguraba que no ha tenido una conversación con el entrenador griego: "Tampoco me tiene que decir nada. Es cierto hace un mes me dijo que estuviera tranquilo, que mi tiempo llegará. Seguiré entrenando. Frente al Dijon jugar 20 minutos fue una experiencia satisfactoria. Tengo que seguir trabajando para poder estar en el momento óptimo cuando me dé la oportunidad".

Suárez ya está recuperado del viacrucis de lesiones que pasó la temporada pasada. "Ahora mismo estoy bastante, bastante mejor de mi lesión, con ritmo de juego. Más o menos es el Carlos Suárez de antes. Cuando volví me costaba mucho tras estar ocho meses y medio sin hacer una actividad normal y ahora me encuentro bastante bien. Estoy muy contento", afirmaba el ala-pívot, que insistía: "No me ha vuelto a molestar nada, he estado todo el verano haciendo una readaptación óptima para no recaer. Hemos sido más lentos que en otras ocasiones".

El capitán también hablaba sobre la dinámica del Unicaja. "Es cierto que nos hubiera gustado tener alguna victoria más, hubo partidos donde no estuvimos bien, otros que competimos hasta el final y perdimos en el último instante y teníamos que tener alguna victoria más. Se nos ha complicado la cosa, pero hay serias opciones de poder estar en la Copa", contaba el de Aranjuez: "Todavía tenemos mucho margen de mejora. Hemos jugado a grandes jugadores, tenemos mejor equipo pero hay que mejorar y compenetrarnos mejor".

Suárez era cuestionado por la labor de Antonio Jesús López Nieto. "Se están haciendo las cosas bien, pero no están saliendo los resultados. Con una o dos victorias más veríamos esto de otra manera. Estarían las cosas mucho más tranquilas. Se hablaba de que iba ser una catástrofe y nada más lejos de la realidad. El Unicaja está ahí y compitiendo con los mejores. Viaja todos los días con nosotros, entiende bastante de baloncesto y me ha sorprendido para bien", terminaba.