Casimiro: "Metí más presión de la debida con Suárez"

Unas de las cuestiones que más preocupa en el seno del Unicaja y en el entorno es cuándo regresará Carlos Suárez. El capitán cajista da pasos adelante en su recuperación, pero la prudencia es la nota dominante en el proceso. No se pone fecha porque la rotura en el gemelo es traicionera y ya hubo un paso atrás. Suárez, no obstante, tiene en la cabeza competir en la Copa.

"No le puedo poner fecha, no me atrevo. Muchas veces quieres forzar la máquina y por esa ambición te precipitas. Cuando recayó me sentí un poco culpable de querer forzar la máquina, de meter presión a todos para que volviera rápido. Me lo tomo con filosofía y calma. Tengo confianza en los que tengo, nos faltan pequeñitos detalles para hacerlo mejor", admitía Casimiro.

Cuestionado por si la Copa es una fecha limite, Casimiro no concretó: "No lo sé, no quiero forzar. Parecía que estábamos a una semana y recayó. Hay que estar con tranquilidad, me gustaría tenerlo lo antes posible, claro, pero metí más presión de lo que requiere esa lesión". Se lesionó el 18 de diciembre Suárez, son ya seis semanas de ausencia. Cuanto más tiempo tarde, lógicamente, más costará recuperar la forma.

Tenía una teoría el entrenador cajista sobre la lesión de Suárez. "Con el ritmo que estaba, nos trastoca con Carlos las ventanas. Carlos está de maravilla, hace trabajo extra durante la ventana y llegamos sin ritmo a Badalona. Poco después se lesiona y no volvió a ser el mismo. Necesita un tiempo de puesta a punto. Las ventanas que nos vienen posiblemente nos ayuden, pero la ventana está después de la Copa, un punto importante".

Sobre el estado de Jaime Fernández "Jaime se entrena, ayer no entrenó después de volver a Barcelona. Estaba sin fiebre, con la dieta blanda había comido algo más sólido. Está mejor y mañana estará", tranquilizó.