El Unicaja se dejó la Copa de Andalucía tras una segunda parte donde el Real Betis aprovechó el rebote ofensivo para remontar. Por ahí se desangró el conjunto malagueño y así lo señaló su entrenador, Luis Casimiro, que atendió a los micrófonos de Andalucía TV al término del encuentro.

"Nos han hecho más de 70 puntos, no es solo eso, pero sí ha sido lo que más. Perdimos el control del rebote, les dimos segundas opciones y esa fue la clave", señalaba al respecto Casimiro, que apuntaba a más detalles: "Cuando mejor estábamos tuvimos alguna pérdida al contraataque por querer romper el partido. No tuvimos la suficiente calma".

El ciudadrealeño también valoró a su rival. El Coosur Real Betis regresa a la Liga Endesa y su triunfo en esta Copa de Andalucía da buenas vibraciones a los sevillanos antes de arrancar: "No me sorprendió que no dejaran de intentarlo cuando íbamos tan arriba, es su trabajo. Es un equipo de mucha trayectoria en ACB, con una temporada escasa en LEB. Tiene mucha experiencia y jugadores de experiencia como KC Rivers, Albert Oliver, Whittington...".

Suárez, en la misma línea

El capitán del Unicaja, Carlos Suárez, también valoró la derrota malagueña en la final de la Copa de Andalucía ante el Real Betis. "Estuvieron muy duros, sobre todo en el rebote ofensivo. Aprovecharon las segundas oportunidades, KC Rivers estuvo en un gran momento, sobre todo con la última canasta", explicaba al respecto del encuentro.

La pretemporada se cierra con un balance negativo de cuatro derrotas y una única victoria ante el Herbalife Gran Canaria. Suárez pasa página y mira ya al inminente inicio de la Liga Endesa: "Esto ha acabado ya, el miércoles tenemos una prueba dura y hay que pensar en las cosas que no hicimos bien para corregirlas el miércoles".